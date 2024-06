Un sueño de niña la motivó a fabricar muñecas

En el cantón de Mora vive Teresita Hernández, una artesana de 65 años, quien ha dedicado su vida a compartir su amor por las muñecas de trapo y otras artesanías. Su historia es un testimonio de resiliencia, creatividad y generosidad.

Desde pequeña, doña Teresita, como es conocida, no tuvo la oportunidad de jugar con muñecas debido a su condición, pero eso no la detuvo. Con el paso del tiempo, decidió aprender a hacerlas para regalárselas a otros niños. Con esta iniciativa no solo sanó viejas heridas, también descubrió una pasión que la llevaría a enseñar a otros (repase la nota completa en el video adjunto).

El 2005 marcó un antes y un después en la vida de Hernández, cuando enfrentó la pérdida de su hijo. En medio del dolor, encontró una nueva misión: fortalecer su deseo de enseñar el arte de las muñecas de trapo a otras personas. Desde entonces, sus clases se han convertido en un faro de esperanza y creatividad para muchos.

Ella imparte sus cursos una vez a la semana en la Feria Mi Pueblo. Sus clases son conocidas por ser muy didácticas, ofreciendo todos los materiales necesarios para que los alumnos puedan aprender de manera rápida y efectiva.

Pero su talento no se limita solo a las muñecas de trapo. Descendiente de indígenas huetar, doña Teresita también confecciona bisutería fina y canastos, fusionando técnicas tradicionales con su propio estilo único. Su legado artesanal es una celebración de su herencia cultural y su habilidad innata para crear belleza con sus manos.

Si quiere aprender más sobre el arte de las muñecas de trapo y otras artesanías, no dude en inscribirse en sus cursos. Además de adquirir nuevas habilidades, tendrá la oportunidad de conocer a una mujer cuya vida y trabajo son una fuente constante de inspiración.

Para más información sobre sus clases en el cantón de Mora, comuníquese al 8328-6324 y descubra el maravilloso mundo de la artesanía con Hernández.