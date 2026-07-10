Silvina navega con una red en las manos... y con la fe en el corazón

Para Silvina Paniagua, salir al mar es mucho más que una jornada de trabajo. Es una forma de vida que ha aprendido a respetar desde hace años en Islita, una pequeña comunidad pesquera de Puntarenas donde el amanecer marca el inicio de una nueva aventura (ver video adjunto).



“Nosotros somos pescadores y molusqueros. A veces salimos a trabajar a las 3:00 a. m. y volvemos hasta las 5:00 p. m.; a veces solo salimos con los gastos”, comenta.



Como muchos pescadores, sabe que el mar puede ser generoso, pero también impredecible. Hay días de buena pesca y otros en los que toca regresar con muy poco. Sin embargo, antes de encender el motor de su panga, hay algo que nunca falta: una oración.



"Uno siempre sale con la fe de que va a traer el sustento para la casa y, sobre todo, de que todos vamos a regresar bien", cuenta.



Esa confianza forma parte de una tradición profundamente arraigada entre las familias porteñas. Generaciones de pescadores han encomendado su trabajo a la Virgen del Carmen, conocida popularmente en Puntarenas como la Virgen del Mar, patrona de los pescadores y figura de especial devoción para quienes encuentran en el océano su forma de vida.



Silvina recuerda que desde niña asistía junto a su familia a la tradicional Procesión Marítima. Con el paso de los años, esa costumbre no solo se mantuvo, sino que se convirtió en una celebración familiar.



Hoy, junto a sus seres queridos, prepara y decora su embarcación para acompañar a la Virgen durante el recorrido por el golfo de Puntarenas, una tradición que reúne a decenas de lanchas y a miles de personas cada año.



"Es un día muy especial. Decoramos la lancha con mucho cariño y navegamos agradeciendo por todo lo que hemos recibido", relata.



En los días previos a la celebración, Silvina también visita la Catedral de Puntarenas para dar gracias y pedir protección antes de una nueva temporada de trabajo en el mar.



Las fiestas en honor a la Virgen del Mar se celebran del 3 al 19 de julio y reúnen actividades religiosas, culturales y familiares. Entre todas ellas, la Procesión Marítima continúa siendo el momento más esperado por pescadores, familias porteñas y visitantes, quienes se unen para mantener viva una de las tradiciones más representativas del puerto.



Para Silvina, la pesca y la fe siempre han navegado en la misma dirección. Y mientras exista una nueva jornada por comenzar, también habrá una oración que la acompañe mar adentro.