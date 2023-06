Resolvió sus alergias con jabones caseros y ahora cuenta con un próspero negocio

Kattya Serracín no tenía idea de cómo elaborar un jabón para el cuidado de la piel cuando decidió empezar en ese mundo que, tiempo después, la llevaría a convertirse en emprendedora con su línea Soap Jireh.



“La razón por la que comencé a investigar al respecto fue porque los jabones comerciales, tanto para la piel como para lavar platos y ropa, me generaban muchas alergias. Tenía que usar guantes todos los días y eso estaba significando un costo muy alto en los gastos del hogar”, señaló esta vecina de Buenos Aires de Puntarenas.



Un día, Serracín decidió buscar información sobre las propiedades de diferentes plantas que su mamá tenía sembradas en la huerta casera, y aprovechó para procesarlas y usarlas como insumos en la elaboración de jabones.



“Empecé a crear mis jabones y ya no tenía esta irritación en la piel. Poco a poco, fui creando diferentes presentaciones, con diferentes aromas e ingredientes, y cuando me di cuenta se empezaron a vender”, explicó.



De esta forma, fue consolidando su negocio y hoy cuenta con un buen número de clientes.