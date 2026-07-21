Jardín de Mayo: joyas que transforman los recuerdos en tesoros para toda la vida

Hay recuerdos que viven en la memoria y otros que pueden llevarse muy cerca del corazón. Con esa idea nació Jardín de Mayo, un emprendimiento costarricense creado por Sara Villalobos, quien encontró en el legado de su abuela la inspiración para convertir los momentos más importantes de la vida en piezas únicas de bisutería.

Cada creación es elaborada completamente a mano y encapsula aquello que para cada persona tiene un valor sentimental incalculable. Desde leche materna como símbolo de la etapa de la lactancia, flores de un momento especial, un mechón de cabello o incluso cenizas de un ser querido, cada material se transforma en una joya que preserva una historia para siempre.

Más que accesorios, Sara confecciona recuerdos que acompañan a sus clientes en el día a día. Aretes, dijes, pulseras y otras piezas son diseñadas con un cuidado especial, logrando acabados únicos que hacen de cada creación una obra irrepetible (ver video adjunto).

El proceso es completamente personalizado. Cada persona puede elegir el tipo de joya que desea y enviar el material que quiere conservar, para que Sara lo convierta en un recuerdo tangible cargado de significado y emoción.

Quienes deseen conocer más sobre sus diseños o realizar un pedido personalizado, pueden encontrar este emprendimiento en redes sociales bajo el nombre Jardín de Mayo, donde cada pieza demuestra que los recuerdos más valiosos también pueden convertirse en arte.





