Finca Manú: un rincón donde florecen la naturaleza y el bienestar

En Oreamuno de Cartago, entre paisajes que invitan a desconectarse de la rutina, se encuentra Finca Manú, un emprendimiento familiar que ha encontrado en la naturaleza una forma de promover el bienestar y rescatar el valor de las plantas medicinales (ver video adjunto).

Aunque la lavanda es la gran protagonista del lugar, en esta finca también se cultivan diversas hierbas con propiedades medicinales, utilizadas desde hace generaciones por sus beneficios para la salud. La iniciativa busca acercar a las personas al conocimiento de estas plantas y fomentar su uso responsable como parte de un estilo de vida más natural.

Pero Finca Manú ofrece mucho más que cultivos. Sus extensos jardines y el característico color de la lavanda convierten el lugar en un escenario ideal para disfrutar de la naturaleza, tomar fotografías y vivir una experiencia diferente en familia, en pareja o con amigos.

Quienes visitan la finca también pueden participar en recorridos guiados, donde conocen de cerca el proceso de cultivo de la lavanda, sus diferentes aplicaciones y las propiedades que han hecho de esta planta una de las más apreciadas por sus usos aromáticos, cosméticos y medicinales.

Con cada visita, este emprendimiento familiar demuestra que el turismo rural también puede ser una oportunidad para aprender, conectar con la naturaleza y valorar la riqueza agrícola de Cartago.

Para obtener más información o reservar un recorrido, los interesados pueden encontrarlos en redes sociales como Finca Manú.