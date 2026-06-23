Estudiantes convierten su proyecto final en oportunidad de vida para jóvenes vulnerables

Mientras muchos estudiantes universitarios destinan sus proyectos finales a resolver desafíos técnicos o académicos, un grupo de más de 50 jóvenes de Ingeniería del Tecnológico de Costa Rica decidió poner sus conocimientos al servicio de una causa social. Su objetivo es brindar una nueva oportunidad a jóvenes en condición de vulnerabilidad que, al cumplir los 18 años, se enfrentan a la difícil realidad de no tener un hogar donde vivir.

La iniciativa lleva por nombre Casa Semilla y busca acondicionar un espacio seguro donde estos jóvenes puedan residir mientras construyen su proyecto de vida. El lugar funcionará bajo normas de convivencia, acompañamiento y supervisión, ofreciendo no solo un techo, sino también estabilidad y apoyo durante una de las etapas más complejas de su transición hacia la vida adulta (ver video adjunto).

Para hacer realidad este sueño, los estudiantes han aplicado los conocimientos adquiridos durante su formación profesional, trabajando en distintas áreas para transformar el espacio y adaptarlo a las necesidades de quienes serán sus futuros habitantes. Más allá de un requisito académico, el proyecto se ha convertido en una muestra de compromiso social y solidaridad.

Casa Semilla pretende sembrar esperanza en jóvenes que, por diversas circunstancias, carecen de una red de apoyo familiar o de recursos para iniciar una vida independiente. La meta es brindarles un entorno digno donde puedan desarrollarse, estudiar, trabajar y construir un mejor futuro.

Quienes deseen sumarse a esta iniciativa pueden colaborar mediante donaciones al SINPE Móvil 7189-2052. Cada aporte ayudará a que más jóvenes encuentren en Casa Semilla una nueva oportunidad para crecer, salir adelante y escribir una historia diferente.