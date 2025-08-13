Esta familia de Aserrí regala cientos de tamales en honor a su patrono

En Aserrí, donde el tamal es orgullo y tradición, hay una historia que huele a maíz, hojas de plátano y solidaridad.

Cada año, durante las fiestas patronales de San Luis de Tolosa, una pareja de esposos y su equipo de colaboradores dedica horas de trabajo, cariño y sazón para preparar cientos de tamales. Lo más especial es que no cobran ni un colón: los donan todos a la parroquia para que sean vendidos durante la celebración.



El gesto no es pequeño. Desde hace tres años, esta familia aporta así a los proyectos pastorales, sociales y de infraestructura que impulsa la iglesia, convirtiendo su oficio en una forma de servicio y fe.

"Para nosotros es una bendición poder ayudar. Sabemos que estos tamales no solo alimentan el cuerpo, también ayu﻿dan a que la parroquia siga adelante", cuenta Marco Ney Solís, propietario de Tamalera La Flor.

Fiesta, sabor y fe

Las fiestas patronales de San Luis de Tolosa se celebran del 9 al 19 de agosto y llenan de vida a todo el cantón. Son días de procesiones, música, actividades culturales y, por supuesto, delicias típicas como el gallo pinto, el arroz con pollo y el infaltable tamal.



El padre Daniel Rodríguez, párroco de la comunidad, asegura que la colaboración de esta familia es una de las expresiones más bonitas de fe que ha visto: "San Luis de Tolosa nos enseña con su vida la humildad y el servicio. Esta familia lo vive en carne propia, regalando su tiempo y su trabajo por amor a Dios y a la comunidad", comenta.



Un santo que inspira

San Luis de Tolosa fue un joven príncipe francés que renunció a todos sus privilegios para servir como fraile franciscano. Su vida de humildad y entrega lo convirtió en patrono de esta parroquia, y muchos le piden fuerza para las decisiones difíciles, humildad para vivir y protección para sus familias.



En Aserrí, su devoción se mezcla con la alegría de la fiesta y el sabor de los tamales… esos que, gracias a una familia generosa, tienen un ingrediente secreto: la fe puesta en acción.



Repase el reportaje completo en el video disponible en la portada de este artículo.

