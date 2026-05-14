El campesino de Puriscal que aprendió boyeo de su abuelo y hoy le agradece a San Isidro con trabajo

En una comunidad cercana a Barbacoas de Puriscal hay caminos donde todavía se escucha el sonido de las carretas y el paso lento de los bueyes subiendo cuestas empinadas. Ahí vive José Alberto Acuña, un hombre que desde los 8 años aprendió el oficio de boyero, heredando la tradición de su padre y sus abuelos.

A su lado siempre caminan Palomo y Muñeco, su inseparable yunta de bueyes, compañeros de trabajo y de vida con los que ha recorrido montañas, caminos y jornadas enteras de esfuerzo.

Agotado después de subir una cuesta, don José Alberto sonríe y reconoce entre risas: "Ya uno con más de 15… este trabajo lo cansa". Pero aun así, no deja de hacerlo.

En su finca también mantiene vivo otro oficio tradicional: el trapiche. Ahí trabaja junto a su esposa elaborando dulce, melcochas y otros productos derivados de la caña.

"Este trabajo es duro, ir por la caña, cortarla, enyugar bueyes, venir hasta el trapiche y dedicarse a esta labor. Tenemos 39 años de hacer dulce, melcochas", comenta.

Cada jornada empieza temprano y requiere fuerza, paciencia y dedicación. Entre el calor del trapiche, el olor a caña recién molida y el sonido de los bueyes caminando, la rutina de esta familia conserva tradiciones que cada vez son menos comunes en el país.

La vida de don José Alberto, sin embargo, va más allá del trabajo de campo. Desde hace nueve meses también es sacristán de la Parroquia San Isidro Labrador, una labor que desempeña con orgullo y profunda devoción.

"La devoción a San Isidro es el que le ayuda a uno para trabajar, y para mí es muy especial. Es mi forma de agradecerle a Dios y a nuestro santo", asegura.

Hoy, entre bueyes, trapiche y servicio a la Iglesia, don José Alberto representa a muchas familias campesinas que han encontrado en el trabajo honrado y la fe una manera de vivir.

Nota importante: En el reportaje de televisión se indicó que el 15 de mayo la comunidad realizaría un desfile de boyeros, actividad que fue suspendida por disposición de la comisión organizadora. El resto de las actividades ligadas a las fiestas puede consultarse en el Facebook de la Parroquia San Isidro Labrador Barbacoas de Puriscal.

Para conocer de cerca la historia de don José Alberto y verlo en acción junto a Palomo y Muñeco, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

