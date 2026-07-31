De la UCI al servicio de Dios: la historia de Diego Esquivel

Para Diego Esquivel, la fe cambió su historia. Este vecino de Poás de Alajuela asegura que la Virgen de los Ángeles obró el milagro que le permitió recuperar su riñón, cuando todo parecía indicar lo contrario (ver video adjunto).

Tras sufrir una falla renal, los médicos le advirtieron que perdería el órgano. Sin embargo, mientras permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos, Diego se aferró a la oración y encomendó su salud a la Patrona de Costa Rica. Con el paso de los días, su recuperación sorprendió y hoy cuenta su historia con un profundo sentimiento de gratitud.

Como muestra de ese agradecimiento, decidió poner su tiempo al servicio de Dios y de la comunidad. Actualmente colabora en la iglesia de Poás de Alajuela, donde ayuda en diferentes tareas, desde abrir las puertas del templo hasta apoyar en la contaduría.

Diego asegura que cada día es una nueva oportunidad para dar gracias por la vida y compartir esperanza con quienes atraviesan momentos difíciles.

Su mensaje es claro: no perder la fe y creer que siempre pueden llegar tiempos mejores. Con una sonrisa y un corazón agradecido, hoy dedica su vida a servir e inspirar a otros con su testimonio.