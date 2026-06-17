Cuando la vida le pidió ser padre otra vez: la inspiradora historia de Chobeto

Cuando muchos piensan en disfrutar la tranquilidad de la vida, don Roberto Gutiérrez, conocido cariñosamente en Chomes de Puntarenas como Chobeto, asumió uno de los retos más importantes de su existencia: convertirse en padre y abuelo al mismo tiempo (ver video adjunto).

Desde hace varios años tiene bajo su cuidado a sus dos nietos, a quienes alimenta, educa y acompaña cada día, luego de que su hija enfrentara problemas de adicción y se alejara de ellos. Lejos de rendirse ante las dificultades, decidió asumir la responsabilidad con valentía y amor incondicional.

Sus jornadas comienzan antes de que salga el sol. Muy temprano se dirige a ordeñar varias vaquillas pertenecientes a un familiar, trabajo que le permite producir y vender queso y otros productos lácteos entre los vecinos de la comunidad. Cada litro de leche y cada pieza de queso representan una oportunidad para llevar sustento a su hogar.

Pero su esfuerzo no termina ahí. Durante las tardes, pone en práctica los conocimientos adquiridos en cursos de fisioterapia y se dedica a brindar masajes terapéuticos a personas con dolencias musculares. Un oficio que no solo le genera ingresos adicionales, sino que también le permite servir a quienes necesitan alivio y bienestar.

A su lado suele estar Mathías Gutiérrez, el menor de sus nietos, quien lo acompaña en gran parte de sus actividades diarias. Su presencia se ha convertido en una fuente constante de motivación para seguir adelante. Junto a su hermana mayor, son el motor que impulsa cada sacrificio y cada jornada de trabajo de este abuelo ejemplar.

La historia de Chobeto es la de un hombre que transformó la adversidad en fortaleza.

Con esfuerzo, dignidad y un amor inquebrantable por su familia, demuestra que los lazos del corazón pueden ser más fuertes que cualquier obstáculo y que, cuando se trata de proteger a quienes se ama, no existe sacrificio demasiado grande.







