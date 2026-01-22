Aprender algo nuevo en este 2026 será más fácil y gratuito

Si este año usted se propuso aprender algo nuevo, esta información le va a interesar. Ya sea que siempre haya querido pintar una rueda de carreta típica costarricense, o que sus hijos se acerquen al mundo de la tecnología y la robótica, este 2026 trae buenas noticias (ver video adjunto).

A partir de este año, aprender nuevas habilidades estará más cerca de lo que muchos imaginan, gracias a una serie de cursos gratuitos que se estarán impartiendo en distintas partes del país, pensados para personas de todas las edades.

Uno de estos esfuerzos nace desde la Municipalidad de San Pablo de Heredia, que abrirá espacios de formación dirigidos a niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de brindar oportunidades de aprendizaje accesibles para la comunidad. Entre las opciones disponibles destaca el curso de pintura típica costarricense, una oportunidad para conocer y preservar una de las expresiones artísticas más representativas de nuestra identidad cultural, aprendiendo técnicas y detalles que han pasado de generación en generación.

“El curso será impartido por artesanos de Sarchí que vendrán a darnos todas las bases teóricas para entender por qué se usan ciertos colores y por supuesto pondremos en práctica todos esos conocimientos”, comentó Juan Diego Ramírez, vocero de la Municipalidad de San Pablo de Heredia.

Además, los más pequeños del cantón herediano podrán acercarse al mundo de la robótica, gracias a un curso que busca despertar el interés por la tecnología, el pensamiento lógico y la innovación desde edades tempranas.

Estas iniciativas no solo promueven el aprendizaje, sino que también fortalecen el desarrollo personal y comunitario, demostrando que nunca es tarde —ni temprano— para aprender algo nuevo.

Para conocer fechas, horarios y requisitos de inscripción, se recomienda estar atentos a la información que estará compartiendo la municipalidad en sus canales oficiales.