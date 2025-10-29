A los 65 años cambió su vida y hoy es el “señor de la zumba” en La Fortuna

A sus 65 años, Frank Livorsi decidió dejar atrás su vida como futbolista y policía en Estados Unidos para iniciar una nueva etapa en Costa Rica. Desde hace cuatro años reside en La Fortuna de San Carlos, donde cambió los uniformes y los estadios por la música, el baile y las sonrisas.



Hoy, es conocido cariñosamente como “el señor de la zumba”. Todos los miércoles reúne a decenas de adultos mayores de la comunidad en clases llenas de energía, risas y movimiento.



Frank llegó al país tras pensionarse, en busca de un lugar tranquilo donde disfrutar de su retiro. Lo que no imaginaba era que aquí encontraría un nuevo propósito: contagiar alegría, optimismo y vitalidad a quienes, como él, buscan mantenerse activos y saludables.



En sus clases, combina ritmos tropicales con pasos de zumba y una buena dosis de entusiasmo. Sus alumnas —muchas de ellas vecinas de la comunidad— aseguran que él no solo les enseña a bailar, sino que también les transmite motivación y ganas de vivir.



Entre música, bromas en español —idioma que aprendió desde su llegada al país— y pasos llenos de energía, Frank ha formado una nueva familia lejos de su tierra natal. Para él, la zumba se convirtió en el puente perfecto para integrarse y disfrutar esta etapa con plenitud.



“Bailar me da vida﻿.﻿ Aquí encontré amigos, salud y un motivo para sonreír todos los días”, comenta con una sonrisa que resume su filosofía de vida.

Frank demuestra que la jubilación no significa detenerse, sino encontrar nuevas pasiones. En su caso, el ritmo y la alegría se transformaron en su fórmula para seguir viviendo con entusiasmo y gratitud.



Puede repasar el reportaje completo en el video que está en portada.

