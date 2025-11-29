Paseos diarios: la clave para perros y gatos más sanos y equilibrados

Los paseos diarios no son un lujo, sino una necesidad para el bienestar físico y emocional de las mascotas.

Así lo explica La etóloga Alexandra Alvarado a Teletica.com y asegura que para los perros, caminar no es un premio: es una actividad que permite ejercitar su cuerpo, estimular su olfato —su principal vía de aprendizaje— y procesar información del entorno. Cada olor y cada textura se convierten en “noticias” que regulan su conducta y enriquecen su mente.

Cuando los perros no reciben caminatas adecuadas, la energía acumulada se manifiesta como ansiedad, estrés, ladridos excesivos y conductas destructivas. Además, la falta de ejercicio puede derivar en intolerancia social con otros perros o personas y problemas de salud como sobrepeso y articulaciones debilitadas.

“No es ‘maldad’, es carencia. Sin caminatas, el perro pierde oportunidades de drenar, aprender y socializar, lo que afecta directamente su comportamiento”, recalca.

El paseo diario no solo transforma al perro, sino también a su dueño. Las personas que acompañan a sus mascotas encuentran en la caminata un espacio para reducir el estrés, mejorar la salud cardiovascular y reconectar con un momento de calma real.

“Caminar con su perro obliga a pausar, respirar y estar presentes. Un humano estable genera un perro estable”, explica la especialista.

﻿ Aunque los gatos no suelen salir a pasear como los perros, necesitan ejercicio diario igual de esencial. La vida exclusiva en interiores ha incrementado los casos de obesidad, estrés y conductas compulsivas en felinos.





Alexandra Alvarado recomienda que los gatos tengan juegos de caza con plumas o varitas, sesiones cortas de movimiento intenso varias veces al día, rutas verticales con repisas o torres, escondites y enriquecimiento ambiental con juguetes que simulen presas.





En cuanto a la duración del ejercicio, los perros adultos requieren entre 30 y 60 minutos de caminata diaria efectiva, ajustando la intensidad según edad y condición física. Para los gatos, varias sesiones cortas que sumen entre 20 y 30 minutos de actividad total son suficientes.





La especialista recalca que la calidad del paseo o juego es más importante que la cantidad ; permitir que la mascota explore, olfatee, juegue y conecte con su dueño siempre será más valioso que una salida rápida o una actividad repetitiva.





Salir a caminar con su perro o estimular a su gato mediante juegos y ejercicio diario no solo previene problemas de conducta y salud , sino que también fortalece el vínculo entre mascota y dueño. La rutina de ejercicio diario se convierte así en una inversión en la estabilidad emocional de toda la familia .





“El paseo es más que ejercicio: es una herramienta de salud emocional tanto para el perro como para su guía”, concluye Alvarado.



