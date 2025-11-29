Paseos diarios: la clave para perros y gatos más sanos y equilibrados
La etóloga Alexandra Alvarado explica cómo el paseo y el juego diario previenen problemas de conducta, fortalecen vínculos y contribuyen al bienestar integral de toda la familia.
Los paseos diarios no son un lujo, sino una necesidad para el bienestar físico y emocional de las mascotas.
Así lo explica La etóloga Alexandra Alvarado a Teletica.com y asegura que para los perros, caminar no es un premio: es una actividad que permite ejercitar su cuerpo, estimular su olfato —su principal vía de aprendizaje— y procesar información del entorno. Cada olor y cada textura se convierten en “noticias” que regulan su conducta y enriquecen su mente.
Cuando los perros no reciben caminatas adecuadas, la energía acumulada se manifiesta como ansiedad, estrés, ladridos excesivos y conductas destructivas. Además, la falta de ejercicio puede derivar en intolerancia social con otros perros o personas y problemas de salud como sobrepeso y articulaciones debilitadas.
“No es ‘maldad’, es carencia. Sin caminatas, el perro pierde oportunidades de drenar, aprender y socializar, lo que afecta directamente su comportamiento”, recalca.
El paseo diario no solo transforma al perro, sino también a su dueño. Las personas que acompañan a sus mascotas encuentran en la caminata un espacio para reducir el estrés, mejorar la salud cardiovascular y reconectar con un momento de calma real.
“Caminar con su perro obliga a pausar, respirar y estar presentes. Un humano estable genera un perro estable”, explica la especialista.
“El paseo es más que ejercicio: es una herramienta de salud emocional tanto para el perro como para su guía”, concluye Alvarado.