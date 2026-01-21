Tablero electoral: Juan Carlos Hidalgo vs. Marco Rodríguez

Los candidatos presidenciales Juan Carlos Hidalgo del Partido Unidad Social Cristiana y Marco Rodríguez del Partido Esperanza y Libertad tuvieron un duelo cara a cara sobre diferentes temas de relevancia nacional en la quinta partida del Tablero electroral.



Entre los temas que se trataron destacan las intervenciones militares, la importancia de adaptar el sistema de salud y pensiones "ya la población de Costa Rica envejece" y su opinión son infraestructura pública, seguridad ciudadana e inversión de política pública.



¿Cómo les fue en este amistoso duelo? Puede repasar las respuestas de los aspirantes a la presidencia en el video adjunto.

