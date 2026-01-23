Café Política: Luz Mary Alpízar

La candidata presidencial del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Luz Mary Alpízar Loaiza, advirtió que la democracia costarricense se encuentra en riesgo debido a la falta de diálogo entre poderes, el debilitamiento institucional y el clima de confrontación política que, a su criterio, ha marcado la actual administración.



Durante una entrevista en el segmento Café Política, Alpízar —actual diputada y fundadora del partido— aseguró que el rompimiento entre el Ejecutivo y otros sectores ha favorecido el crecimiento de problemas estructurales como la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico (ver video adjunto).



​“La seguridad no la resuelve un solo poder. Cuando nos dividimos, los verdaderos enemigos crecen”, afirmó, al referirse a la tasa histórica de homicidios que enfrenta el país.

Alpízar reconoció que, aunque su partido figura oficialmente como el de Gobierno ante el Tribunal Supremo de Elecciones, en la práctica el Ejecutivo se desligó del PPSD tras conflictos internos. Según explicó, el presidente Rodrigo Chaves utilizó al partido como un “vehículo electoral” y luego se apartó por diferencias de fondo.



En cuanto a la investigación penal por presunto financiamiento irregular de campaña —en la que figuran el mandatario, el canciller Arnoldo André y ella misma—, la candidata afirmó que está colaborando con las autoridades y que renunciaría a su inmunidad si el expediente llega a la Asamblea Legislativa.

“Yo no creo en la inmunidad como coraza para tapar políticos. Si hay que responder, hay que hacerlo”, indicó.

Sobre los señalamientos de la Fiscalía, Alpízar sostuvo que solo conocía la información que había sido divulgada públicamente por el propio Presidente y que fue ella quien comunicó al Tribunal Supremo de Elecciones la existencia de un fideicomiso vinculado al grupo político.





En materia de seguridad, Alpízar propuso el uso intensivo de tecnología como drones, big data e inteligencia artificial para mejorar el monitoreo del crimen, especialmente en zonas de difícil acceso. También criticó las condiciones de las delegaciones policiales y la falta de recursos para las fuerzas de seguridad.



Respecto a la salud, señaló que las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social pasaron de 700.000 personas en 2022 a más de 1.200.000 en 2026, y atribuyó parte del problema a la Ley de Empleo Público, que habría incentivado la salida de especialistas.



​“Cuando hay vida de por medio, hay que flexibilizar leyes”, afirmó.



En educación, defendió su propuesta de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) asuma la construcción de centros educativos, ante el rezago histórico en infraestructura y la existencia de casi 900 órdenes sanitarias en escuelas y colegios.

En su mensaje final, Alpízar pidió a los votantes analizar la trayectoria personal de los candidatos y no basarse únicamente en discursos de campaña.