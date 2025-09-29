Así se decidió que cuatro jugadores de la Liga no viajaran a Honduras por indisciplina

El asistente técnico de Alajuelense, Marcelo Sarvas, habló sin rodeos sobre la determinación de que los jugadores Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz no viajaran a Honduras por indisciplina.

Este marte, los rojinegros buscan la remontada ante Motagua (1-0) en cuartos de final de Copa Centroamericana.



Teletica Radio está en suelo catracho y estuvo en la conferencia de prensa donde Sarvas habló del tema.

—¿Cómo tomaron la noticia de que cuatro jugadores no viajaran a Honduras?

Es un tema muy delicado, algo que hay que tratarlo bien internamente, tuvimos que tomar una decisión. Ahora, los próximos pasos, lo que va a pasar con los muchachos hay que pensarlo, no es de emoción, son situaciones más de cada uno, contexto de familia de cada uno, lo que tenía que hacer el club, en principio, se hizo, fue una decisión en conjunto con directiva, Carlos Vela, como gerente deportivo y jugadores para el beneficio del club.

Después de este partido vamos a ver bien la situación y de ahí los próximos pasos.

—¿La decisión de no viajaran fue del cuerpo técnico?

Fue una decisión conjunta entre cuerpo técnico, directiva, capitanes del equipo. No es una persona que lo decide, son muchas cabezas pensando qué hacemos, la decisión fue la correcta.

—¿Por el momento se tomó esa decisión, pero qué análisis hace de la situación?

En el momento se dio esta decisión, salimos a la cancha y entrenamos, en el equipo no se habla de eso ahora, hasta después del partido cuando regresemos a Costa Rica.

Hay que analizarlo fríamente, son contextos de vida diferentes, hace mucho que yo no había vivido algo así, son culturas diferentes de fútbol donde estaba yo, yo crecí en Brasil y son contexto parecidos.

—¿Qué decirle al jugador que está en el equipo ante esto?

Vamos paso a paso, en la parte anímica del camerino yo creo que hay momentos diferentes, cuando se da la noticia es un shock, no es algo simple, no es algo que pasa todos los días, lidiamos con la situación.

Lo que viene después, todos los jugadores son profesionales, todos saben el momento que estamos viviendo, lo qué pasó quedó para atrás, no es que el camerino está dividido. Hubo un problema y ahora vamos para adelante.

—¿Cómo notó a Óscar Ramírez?

Es muy difícil, Óscar es un ser humano alegre, principalmente por los muchachos más jóvenes tiene una responsabilidad muy grande por el futuro de ellos, lo golpea de una forma mucho más diferente, mucho más allá del fútbol, de táctica, del equipo que va a empezar mañana, le golpea de una forma diferente.

Es una película que pasa en la cabeza que usted no quiere que pase, lo golpeó mucho en esta parte. Ahora nos enfocamos en el trabajo hacia adelante.

—John Paul Ruiz tenía chance de jugar y Creichel Pérez también: ¿Para ustedes cómo replantear tácticamente el juego?

Usted trabaja con 24 jugadores, maso menos, la confianza, el día a día lo direcciona a usted, usted sabe lo que cada uno puede hacer y todos los días se tiene la información. Eso nos reconforta por si pasa una situación de lesión, enfermedad o una situación como esta que no está planeada, para que el otro jugador pueda reemplazarlo. Cambiaron las piezas, pero estamos muy tranquilos por los muchachos que van a entrar.