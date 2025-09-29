¿Despedirán a jugadores de la Liga por indisciplina? Gerente deportivo responde

Este domingo la noticia retumbó fuerte en la Liga. Indisciplina de cuatro jugadores los dejó afuera del viaje a Honduras, pues este martes el club busca la remontada ante Motagua (1-0) en cuartos de final de Copa Centroamericana.

Se trata de Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz.

De inmediato saltó la pregunta: ¿Los dejaron fuera de convocatoria o los despedirán del equipo para sentar un precedente y un claro mensaje al resto de la planilla o incluso hacia divisiones menores?

La respuesta es no. Así lo dejó claro Carlos Vela, gerente deportivo rojinegro, en el aeropuerto Juan Santamaría.

En declaraciones a Tigo Sports, Vela enfatizó en sólo se les aplicará el “reglamento interno”, pero no serán separados del equipo.

“Se tomó una decisión y algunos jugadores no están haciendo el viaje por un tema de reglamento interno, pero estamos tranquilos", afirmó Vela.

Y agregó: “En todo nos vamos a apegar al reglamento interno, y no quisiera dar muchos detalles. Estamos tratando de construir lo mejor para el equipo".

Creichel es figura importante en el primer equipo y todo hacía indicar que Ruíz sería titular en Honduras, debido a la expulsión de Ronald Matarrita en el juego de ida en el Morera Soto.