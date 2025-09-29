El mensaje de John Paul Ruíz tras ser castigado por indisciplina

El jugador de Alajuelense John Paul Ruíz fue uno de los cuatro jugadores que fueron castigados con no entrar en convocatoria para el juego ante Motagua en Honduras, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Los otros fueron Creichel Pérez, Deylan Aguilar y Deylan Paz.

Horas después de que Carlos Vela, gerente deportivo de la Liga, afirmara que a los cuatro jugadores se les aplicó el código interno del club, Ruíz realizó este posteo en sus redes sociales.







Castigados

En declaraciones a Tigo Sports, Vela enfatizó se les aplicará el “reglamento interno”, pero no serán separados del equipo.

“Se tomó una decisión y algunos jugadores no están haciendo el viaje por un tema de reglamento interno, pero estamos tranquilos", afirmó Vela.

Y agregó: “En todo nos vamos a apegar al reglamento interno, y no quisiera dar muchos detalles. Estamos tratando de construir lo mejor para el equipo".

Creichel es figura importante en el primer equipo y todo hacía indicar que Ruíz sería titular en Honduras, debido a la expulsión de Ronald Matarrita en el juego de ida en el Morera Soto.