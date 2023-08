Regresa la Feria Internacional del Libro este fin de semana

Preámbulo presenta Ciclo Retrospectiva del 24 al 26 de agosto para conmemorar el Día de la Persona y la Cultura Afrocostarricense. El jueves presentará Lumumba, la muerte de un profeta, el viernes Murder in Pacot y el sábado cerrará con I am not your negro. Todas las funciones se presentarán en la sala Gómez Miralles del Centro de Cine a las 7 p. m., y la entrada es gratuita.