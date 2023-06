Obra 'Santiago' regresa a las tablas en segunda temporada

7 de junio de 2023, 10:06 AM

El sello discográfico Long Beach Records , que acoge a diversos artistas nacionales, celebra su cuarto aniversario con múltiples eventos en varios puntos del país, arrancado el 8 de junio con una fiesta gratuita a las 8 p. m. a cargo de Punk Rock Nights de Decibeles Record Store en el antiguo Hub Escalante, contiguo al Parque Francia. La segunda fecha, también gratuita, será el 9 de junio a las 7 p. m. en Casa Luna de Ciudad Quesada, donde participarán Madame Whiskey , Hamapple (desde EE. UU.) y JamRock como banda local invitada. La tercera fecha, de acceso libre, será el 10 de junio en La Calleja, en San Ramón de Alajuela, a las 4 p. m. y en ella tocarán Hamapple, así como las bandas locales Kaiser Moon y Orejas de Palo. Mientras que el 11 de junio será el cierre en Casa Rojas a partir de la 1 p. m. y contará con la firma de nuevos artistas y un concierto en el que participarán Hamapple, Raza Bronze, 11:11, Dream of Fire, Johnny Dread y Madame Whiskey. Adquiera sus boletos aquí por ₡6.000 individual y ₡10.000 por dos entradas.

El Juanpa Fest, es un evento para celebrar el cumpleaños del fundador de Time´s Forgotten, Juan Pablo Calvo. También se tocará música de sus demás proyectos conWill of the Mountain y The Cursed. La actividad arrancará a las 8 p. m. en Jazz Café. La entrada cuesta ₡7.000 en preventa y ₡8.000 el día del evento, puede comprarla aquí.