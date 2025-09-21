Lo más destacado
Video: Así tapó Keylor Navas un nuevo penal ante Tigres
Video: Doblete de Alonso Martínez le da triunfo al New York City
Video: Manfred Ugalde marcó doblete para guiar remontada del Spartak
El costarricense suma tres goles en dos partidos.
El delantero costarricense Manfred Ugalde marcó bolete en el triunfo 2-1 del Spartak Moscú ante el Krylia Sovetov.
Ugalde ingresó de cambio al medio tiempo por Levi García, cuando su equipo perdía; sin embargo sus goles le permitieron al Spartak empatar y ganar.
Al minuto 72' entró el tico Jimmy Marín, quien milita en el Krylia Sovetov.
Con este doblete, Manfred se reencuentra con su olfato goleador al marcar tres goles en dos encuentros esta semana.
El Spartak es quinto con 15 puntos en nueve presentaciones a cinco unidades del líder Krasnodar.
Спартак 1-1 Крылья Советов— CS (@Nozeratti) September 21, 2025
Гол Манфред Угальдеpic.twitter.com/rKBmkw5LBj
Спартак 2-1 Крылья Советов— CS (@Nozeratti) September 21, 2025
Дубль Манфред Угальдеpic.twitter.com/tRa3aFZCwT
Video: Así tapó Keylor Navas un nuevo penal ante Tigres
El costarricense Keylor Navas tapó un penal en el empate 1-1 del Pumas ante Tigres. Eso sí, el rebote terminó en el fondo de la red.
El anotador del tanto a Keylor fue el argentino Ángel Correa, quien aprovechó el momento para poner el juego 1-1 al 90+2’.
“No hay mucho que decir de lo que es Keylor Navas. Ya saben perfectamente”, comentó el técnico Efraín Juárez.
Este fue el cuarto penal consecutivo que le tiran a Keylor: Bayron Bonilla de Nicaragua le marcó, luego detuvo los cobros de Haití, Mazatlán y Tigres. Frente Haití y Tigres marcaron en el rebote.
Navas y compañía son sétimos con 13 puntos y un balance de tres triunfos, cuatro empates y dos derrotas.
Al ubicarse en esta posición, el club del tico aspira a puestos de play-offs.
Angel Correa salvandole la chamba a Guido Pizarro, Nico Ibáñez y a todo Tigres, no importa cuando leas esto. pic.twitter.com/35EaVukcBL— TF (@tigresfootball_) September 21, 2025
Video: Doblete de Alonso Martínez le da triunfo al New York City
El delantero Alonso Martínez continúa como figura del New York City. El tico concretó un doblete en el triunfo 2-0 frente al Charlotte.
Martínez concretó al 11’ y al 58’ para darle los tres puntos a su equipo. Ambos tantos fueron de penal.