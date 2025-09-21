Video: Manfred Ugalde marcó doblete para guiar remontada del Spartak

El delantero costarricense Manfred Ugalde marcó bolete en el triunfo 2-1 del Spartak Moscú ante el Krylia Sovetov.

Ugalde ingresó de cambio al medio tiempo por Levi García, cuando su equipo perdía; sin embargo sus goles le permitieron al Spartak empatar y ganar.

Al minuto 72' entró el tico Jimmy Marín, quien milita en el Krylia Sovetov.

Con este doblete, Manfred se reencuentra con su olfato goleador al marcar tres goles en dos encuentros esta semana.

El Spartak es quinto con 15 puntos en nueve presentaciones a cinco unidades del líder Krasnodar.

Спартак 1-1 Крылья Советов



Гол Манфред Угальдеpic.twitter.com/rKBmkw5LBj — CS (@Nozeratti) September 21, 2025