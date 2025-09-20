EN VIVO
Clock

de HS

Legionarios

Video: Doblete de Alonso Martínez le da triunfo al New York City

El tico continúa encendido con su club en MLS.

Alonso Martínez, New York City FC/AFP
Alonso Martínez, New York City FC/AFP
Por Daniel Jiménez |20 de septiembre de 2025, 14:08 PM

El delantero Alonso Martínez continúa como figura del New York City. El tico concretó un doblete en el triunfo 2-0 frente al Charlotte.

Martínez concretó al 11’ y al 58’ para darle los tres puntos a su equipo. Ambos tantos fueron de penal.

Con su doblete, Martínez tiene 17 tantos y dos asistencias.

Alonso fue designado el Jugador del Partido  tras su destacada participación.

El club del costarricense marcha en la cuarta posición de la Conferencia Este con 53 puntos en 30 partidos. A cinco unidades del líder Philadelphia Union.

El balance del City es 16 triunfos, cinco empates y nueve derrotas.

TikTokTeleticacom

Tags
Más notas