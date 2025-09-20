Video: Doblete de Alonso Martínez le da triunfo al New York City

El delantero Alonso Martínez continúa como figura del New York City. El tico concretó un doblete en el triunfo 2-0 frente al Charlotte.

Martínez concretó al 11’ y al 58’ para darle los tres puntos a su equipo. Ambos tantos fueron de penal.

ICE COLD FROM THE SPOT 🇨🇷 pic.twitter.com/juNesUqyqY — New York City FC (@newyorkcityfc) September 20, 2025

ALONSOOO CONVERTS FROM 12 YARDS 🎯 pic.twitter.com/O1Gcv9qELd — New York City FC (@newyorkcityfc) September 20, 2025

Con su doblete, Martínez tiene 17 tantos y dos asistencias.

Alonso fue designado el Jugador del Partido tras su destacada participación.

El club del costarricense marcha en la cuarta posición de la Conferencia Este con 53 puntos en 30 partidos. A cinco unidades del líder Philadelphia Union.

El balance del City es 16 triunfos, cinco empates y nueve derrotas.