Video: Así tapó Keylor Navas un nuevo penal ante Tigres

El costarricense Keylor Navas tapó un penal en el empate 1-1 del Pumas ante Tigres. Eso sí, el rebote terminó en el fondo de la red.



El anotador del tanto a Keylor fue el argentino Ángel Correa, quien aprovechó el momento para poner el juego 1-1 al 90+2’.



“No hay mucho que decir de lo que es Keylor Navas. Ya saben perfectamente”, comentó el técnico Efraín Juárez.



Este fue el cuarto penal consecutivo que le tiran a Keylor: Bayron Bonilla de Nicaragua le marcó, luego detuvo los cobros de Haití, Mazatlán y Tigres. Frente Haití y Tigres marcaron en el rebote.



Navas y compañía son sétimos con 13 puntos y un balance de tres triunfos, cuatro empates y dos derrotas.



Al ubicarse en esta posición, el club del tico aspira a puestos de play-offs.



Angel Correa salvandole la chamba a Guido Pizarro, Nico Ibáñez y a todo Tigres, no importa cuando leas esto. pic.twitter.com/35EaVukcBL — TF (@tigresfootball_) September 21, 2025