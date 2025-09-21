EN VIVO
Video: Así tapó Keylor Navas un nuevo penal ante Tigres

El rebote terminó con anotación de Ángel Correa.

Keylor Navas. AFP
Por Daniel Jiménez |21 de septiembre de 2025, 8:59 AM

El costarricense Keylor Navas tapó un penal en el empate 1-1 del Pumas ante Tigres. Eso sí, el rebote terminó en el fondo de la red.

El anotador del tanto a Keylor fue el argentino Ángel Correa, quien aprovechó el momento para poner el juego 1-1 al 90+2’.

“No hay mucho que decir de lo que es Keylor Navas. Ya saben perfectamente”, comentó el técnico Efraín Juárez.

Este fue el cuarto penal consecutivo que le tiran a Keylor: Bayron Bonilla de Nicaragua le marcó, luego detuvo los cobros de Haití, Mazatlán y Tigres. Frente Haití y Tigres marcaron en el rebote.

Navas y compañía son sétimos con 13 puntos y un balance de tres triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

Al ubicarse en esta posición, el club del tico aspira a puestos de play-offs.

