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Keylor Navas tras electrizante serie ante América: "Fue un partido muy loco"
Keylor Navas está en semifinales: Pumas avanza tras electrizante serie ante América
¡Quería más! Técnico del América deseaba que pitaran más penales ante Pumas de Keylor Navas
Esto fue lo que dijo Andre Jardine, técnico de Las Águilas.
La serie entre América y Pumas sigue dando de qué hablar. Quedó 6-6 en cuartos de final del fútbol mexicano, pero Keylor Navas y compañía avanzaron a semifinales por estar mejor posicionado en la tabla de posiciones.
En estos partidos, a Las Águilas les pitaron cuatro penales, de los cuales marcaron tres y fallaron uno.
Eso sí, pese a que les pitaron cuatro penas máximas, el técnico del América, Andre Jardine, consideró que eran seis.
"Hablaste (al periodista) de cuatro penales, fueron seis penales. Pitaron cuatro, está bien, aún sigo llorando porque en el primer partido eran tres partidos y hoy hubo uno que no se marca, pero hablar de eso hoy no vale la pena, hay que hablar del partido que fue", comentó Jardine.
Por su parte, sobre el tema de los penales, Keylor Navas fue claro que de tantos que se pitaron, alguno tenían que fallarlo.
"Alguno tenían que fallar, no iban a meter todos, yo creo que gracias a Dios lo tiró fuera y bueno, para la alegría de nosotros, de nuestra afición, estamos en semis".
Además, el portero tico aseguró: "fue un partido muy loco. Creo que los dos en realidad. Para el aficionado es un partido bonito, activo, pero en la cancha se sufre bastante. Yo creo que los dos equipos dimos lo mejor, por eso se ve reflejado el talento de los dos equipos en la cancha, muchos goles".
Ahora, el Pumas se enfrentará al Pachuca en semifinales.
Keylor Navas tras electrizante serie ante América: "Fue un partido muy loco"
Fue una serie electrizante, según distintos narradores y periodistas mexicanos de las mejores que se han dado en la liguilla mexicana. Pumas empató 6-6 frente al América y a los felinos les pitaron cuatro penales. Sin embargo, Keylor Navas y compañía están en semifinales.
Tras el partido, Navas brindó declaraciones a Azteca Deportes y esto fue lo que dijo:
Partido de locura: Contento porque gracias a Dios logramos pasar, sí fue un partido muy loco, creo que los dos en realidad. Para el aficionado es un partido bonito, activo, pero en la cancha se sufre bastante. Yo creo que los dos equipos dimos lo mejor, por eso se ve reflejado el talento de los dos equipos en la cancha, muchos goles. Pero bueno, esto es fútbol, hay que seguir trabajando, tenemos una semifinal y con ganas.
Keylor Navas está en semifinales: Pumas avanza tras electrizante serie ante América
Más polémica imposible... Así es el fútbol mexicano: intenso, polémico y de muchos goles. Keylor Navas y Pumas avanzaron a semifinales del Torneo de Clausura 2026 en México tras superar al América en una electrizante serie.
Keylor y compañía igualaron 3-3 este domingo en el Estadio Universitario. El global fue de 6-6, pero el Pumas fue líder general y tenía la ventaja deportiva.
Rubén Duarte (3'), Nathan Silva (13') y Jordan Carrillo (23') marcaron para los locales.
Por su parte, para Las Águilas concretaron Patricio Salas (30') y Alejandro Zendejas (40', de penal, y al 61’).
Al 87', el americanista Henry Martin estrelló un penal en el vertical derecho de Navas.
Como dato importante: a Navas le anotaron tres goles de penal en esta serie. El otro lanzamiento terminó en el postel
En las semifinales, el tico se medirá al Pachuca, que dejó en el camino al bicampeón Toluca.