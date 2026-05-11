¡Quería más! Técnico del América deseaba que pitaran más penales ante Pumas de Keylor Navas

La serie entre América y Pumas sigue dando de qué hablar. Quedó 6-6 en cuartos de final del fútbol mexicano, pero Keylor Navas y compañía avanzaron a semifinales por estar mejor posicionado en la tabla de posiciones.

En estos partidos, a Las Águilas les pitaron cuatro penales, de los cuales marcaron tres y fallaron uno.

Eso sí, pese a que les pitaron cuatro penas máximas, el técnico del América, Andre Jardine, consideró que eran seis.

"Hablaste (al periodista) de cuatro penales, fueron seis penales. Pitaron cuatro, está bien, aún sigo llorando porque en el primer partido eran tres partidos y hoy hubo uno que no se marca, pero hablar de eso hoy no vale la pena, hay que hablar del partido que fue", comentó Jardine.

Por su parte, sobre el tema de los penales, Keylor Navas fue claro que de tantos que se pitaron, alguno tenían que fallarlo.

"Alguno tenían que fallar, no iban a meter todos, yo creo que gracias a Dios lo tiró fuera y bueno, para la alegría de nosotros, de nuestra afición, estamos en semis".



Además, el portero tico aseguró: "fue un partido muy loco. Creo que los dos en realidad. Para el aficionado es un partido bonito, activo, pero en la cancha se sufre bastante. Yo creo que los dos equipos dimos lo mejor, por eso se ve reflejado el talento de los dos equipos en la cancha, muchos goles".



Ahora, el Pumas se enfrentará al Pachuca en semifinales.