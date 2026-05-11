Keylor Navas a semis en México: Pumas avanza tras electrizante serie ante América

Keylor Navas y Pumas avanzaron a semifinales del Torneo de Clausura 2026 en México tras superar al América en una electrizante serie.



Keylor y compañía igualaron 3-3 este domingo en el Estadio Universitario. El global fue de 6-6, pero el Pumas fue líder general y tenía la ventaja deportiva.



Rubén Duarte (3'), Nathan Silva (13') y Jordan Carrillo (23') marcaron para los locales.



Por su parte, para Las Águilas concretaron Patricio Salas (30') y Alejandro Zendejas (40', de penal, y al 61’).



Como dato importante: a Navas le anotaron tres goles de penal en esta serie.



En las semifinales, el tico se medirá al Pachuca, que dejó en el camino al bicampeón Toluca.

