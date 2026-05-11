Keylor Navas tras electrizante serie ante América: "Fue un partido muy loco"

Fue una serie electrizante, según distintos narradores y periodistas mexicanos de las mejores que se han dado en la liguilla mexicana. Pumas empató 6-6 frente al América y a los felinos les pitaron cuatro penales. Sin embargo, Keylor Navas y compañía están en semifinales.

Tras el partido, Navas brindó declaraciones a Azteca Deportes y esto fue lo que dijo:

Partido de locura: Contento porque gracias a Dios logramos pasar, sí fue un partido muy loco, creo que los dos en realidad. Para el aficionado es un partido bonito, activo, pero en la cancha se sufre bastante. Yo creo que los dos equipos dimos lo mejor, por eso se ve reflejado el talento de los dos equipos en la cancha, muchos goles. Pero bueno, esto es fútbol, hay que seguir trabajando, tenemos una semifinal y con ganas.

Por qué dejaron ir una ventaja de 3-0 ante América: Que los partidos no se juegan solos, tampoco podemos quitar el mérito al equipo rival de que tiene jugadores con mucho nivel y que en cualquier jugada crean peligro. Entonces yo creo que es parte del fútbol, si bien es cierto, se puede mejorar, se puede corregir y vamos a intentarlo para la semifinal.



Último penal fallado de Henry Martín, el cuarto en la serie contra Pumas: Alguno tenían que fallar, no iban a meter todos, yo creo que gracias a Dios lo tiró fuera y bueno, para la alegría de nosotros, de nuestra afición, estamos en semis.

Pumas favorito: Nosotros no vamos a pensar en si somos favoritos o no, lo que vamos a hacer es trabajar como lo hemos hecho siempre, cada vez estamos más cerca del objetivo, entonces vamos a darlo todo, a luchar, a ser humildes porque sabemos que hay que ir a un campo difícil a jugar y bueno, eso es fútbol, ojalá que todo nos salga bien y podamos ganar.