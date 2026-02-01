Laura Fernández, aspirante a la presidencia con Pueblo Soberano, emite su voto

La candidata presidencial del partido Pueblo Soberano, Laura Fernández Delgado, emitió su voto la mañana de este domingo en la escuela Julián Volio Llorente, ubicada en El Carmen de Cartago, en medio de un ambiente marcado por la presencia de simpatizantes y numerosos medios de comunicación.



Fernández ingresó a la junta receptora de votos número 326 a eso de las 7:18 a.m., acompañada por miembros de su equipo de campaña. El acceso fue complicado debido a la gran cantidad de personas que se concentraron en el centro educativo, sin embargo, la candidata logró ejercer su derecho al voto sin contratiempos.



Tras sufragar, la aspirante oficialista hizo un llamado a la ciudadanía para que participe activamente en las elecciones (ver video adjunto de Telenoticias).

​“Esta es una fiesta democrática donde nuestro país sale libremente a votar en paz y con tranquilidad. Yo voté por las dos papeletas de color turquesa e invito a todo el pueblo de Costa Rica a que salga a votar tempranito”, expresó.

Fernández señaló sentirse tranquila en esta jornada electoral y aseguró haber descansado bien la noche previa.



﻿La candidata confirmó que su agenda de este domingo incluye una visita a la Basílica de Los Ángeles, donde participará en una misa a las 10 a.m. Posteriormente, asistirá a un almuerzo en Desamparados y, en horas de la tarde, visitará distintos medios de comunicación. Finalmente, se trasladará a un hotel capitalino para esperar los resultados de las elecciones.



Laura Fernández, oriunda de Esparza y politóloga de profesión, se desempeñó como ministra de Planificación y posteriormente como ministra de la Presidencia durante la actual administración.

Renunció a su cargo el año pasado para dedicarse de lleno a la campaña presidencial, presentándose como la candidata de la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves.



Al ser consultada sobre la conformación de un eventual gabinete, evitó adelantar criterios y reiteró que su prioridad es obtener el triunfo electoral.