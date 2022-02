La viñeta: Seguramente es lavado de dinero

Ilustración y texto: Toti

Como si de un extraordinario e inspirador caso de superación se tratara, un hombre de Pérez Zeledón pasó de verdulero a establecer 19 sociedades que mueven millones.



Pero no se confunda, querido lector, no es un ejemplo de que el pobre es pobre porque quiere, sino de que el pobre es pobre porque no quiere (o no sabe) lavar dinero.

Las autoridades buscan a este hombre de 47 años y de apellido Segura, para que nos cuente su historia. Pero no necesariamente para inspirarnos, sino para que dé cuenta de cómo logró su imperio en tan poco tiempo y con negocios tan poco probables.

A este señor hace una década se le relacionaba con un cartel mexicano. Sin embargo, en aquel entonces no pudieron demostrar su relación. Ahora, luego de varios años, se le vuelve a poner en la lista de sospechosos de este deporte tan practicado en nuestro país de blanquear dolaritos o, como le llaman formalmente, legitimar capitales.

Si los cientos de reses que tiene y su caballo de pura sangre pudieran hablar, tal vez nos dirían dónde se esconde el señor Segura.