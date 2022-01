La viñeta: Covid llega a 5.000

Ilustración y texto: Toti

¡Cinco mil en un día! ¡Cinco mil!

Si la COVID-19 fuera un artista, en este momento las entradas para su concierto se estarían vendiendo muy rápido (lo peor es que sería un artista bien malo).

Ojalá el servicio de tiquetes no se sature, como pasó con Coldplay. Porque saturarse, en este caso, significaría quedarnos sin pruebas PCR y no poder emitir órdenes sanitarias. Saturarse significaría un colapso en las empresas y la Caja por la enorme cantidad de incapacidades. Eso, sin contar los trabajadores informales que necesitan sí o sí salir a trabajar. Saturarse sería volver a llenar las UCI y quedarnos sin camillas con enfermos haciendo fila.

Se lo aseguro, usted no quiere ser parte de este concierto de tos que nos tenemos muchos en la casa. Mejor escúchelo de lejitos y cuídese mucho. No le ayude al COVID-19 a alcanzar más discos de platino. No sea fan del coronavirus.