La viñeta: Casa de herrero, cuchillo de palo

Ilustración y texto: Toti.



Estaba yo feliz de que habían movido unos diítas la fecha límite para pagar el IVA cuando me topo con la insólita noticia de que el sistema de Hacienda estaba caído.

Me sorprendió, especialmente porque siempre que entro a mi ATV para hacer facturas (soy un masoquista que usa ese facturador, quizás por tacañería o por hacer valer la dudosa inversión de semejante dinosaurio), siempre que entro al ATV, decía, me aparece el mensaje que me advierte de cuidar mis datos y evitar estafas electrónicas.

¡Y pum!, le pasó al profeta.

Por ahora estoy yo y miles más sin sistema de facturación, Hacienda tendrá que hacer malabares unos días con la plata que tiene debido al atraso en la recaudación de impuestos y seguiremos a merced de unos piratas informáticos que están ansiosos de exponer nuestros datos a manera de chantaje.

¡Vaya suerte la nuestra! No salimos de un desafío financiero cuando entramos en otro.