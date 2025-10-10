Manejo y experiencia: lo que ganó La Sele en Honduras
El partido terminó sin goles, pero hubo apuntes importantes en San Pedro Sula.
La Selección Nacional de Costa Rica empató sin goles en San Pedro Sula, pero ganó en manejo de partidos y experiencia. Ambos factores a tomar en cuenta si se quiere pelear por el boleto directo a la Copa del Mundo.
Por ejemplo, Keylor Navas, Kendall Waston y Francisco Calvo aportan ambos factores.
Frente a los hondureños, Navas no tuvo mayores problemas, Waston lució muy seguro y Calvo con orden.
Ellos tres fueron los líderes que guiaron un empate que le permite seguir con vida en su aspiración a la Copa del Mundo.
En la primera jornada de esta fase ante Nicaragua y Haití, a La Sele le faltaron ambos factores (manejo y experiencia) para sacar una victoria en Managua y en San José.
Ahora, la mesa está servida para este lunes a las 8 p. m. frente a los pinoleros en el Estadio Nacional.