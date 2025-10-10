Manejo y experiencia: lo que ganó La Sele en Honduras

La Selección Nacional de Costa Rica empató sin goles en San Pedro Sula, pero ganó en manejo de partidos y experiencia. Ambos factores a tomar en cuenta si se quiere pelear por el boleto directo a la Copa del Mundo.

Por ejemplo, Keylor Navas, Kendall Waston y Francisco Calvo aportan ambos factores.

Frente a los hondureños, Navas no tuvo mayores problemas, Waston lució muy seguro y Calvo con orden.

Ellos tres fueron los líderes que guiaron un empate que le permite seguir con vida en su aspiración a la Copa del Mundo.

En la primera jornada de esta fase ante Nicaragua y Haití, a La Sele le faltaron ambos factores (manejo y experiencia) para sacar una victoria en Managua y en San José.

Ahora, la mesa está servida para este lunes a las 8 p. m. frente a los pinoleros en el Estadio Nacional.