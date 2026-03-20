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Fernando Batista es implacable con indisciplina: Alejandro Bran ausente de La Sele
Batista marca la cancha y no tolerará indisciplina de nadie: "Eso no lo negocio"
La Sele será protagonista en despedida de Colombia rumbo al Mundial
La Tricolor jugará el 29 de mayo en El Campín.
La Selección de Costa Rica será invitada para la despedida de Colombia para la Copa del Mundo. El partido será el 29 de mayo en el Estadio Nemesio Camacho, conocido como El Campín, en Bogotá.
Así lo dio a conocer, este viernes, en conferencia de prensa Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).
Incluso, Jesurún destacó que aún las entradas no están disponibles para e l público, debido a que será un juego a reventar por el significado que tendrá.
“Para ese partido apenas estamos escogiendo operador, es Tu Boleta, pero no hay boletas aún a la venta, eso es imposible. El rival es Costa Rica”, dijo Jesurún.
Con esto se confirma un cuarto partido para el seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista.
Batista y compañía enfrentarán a Jordania e Irán, el 27 y 31 de marzo, respetivamente.
Además, a Colombia el 29 de mayo y el 10 de junio contra Inglaterra en Estados Unidos.
Fernando Batista es implacable con indisciplina: Alejandro Bran ausente de La Sele
Contrario a lo que sucedió cuando el mexicano Miguel "El Piojo" Herrera era seleccionador nacional y convocó a Creichel Pérez cuando incluso la Liga tomó medidas tras un hecho de indisciplina, el nuevo seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista, no convocó a Alejandro Bran.
Bran tuvo un altercado este jueves en un parqueo de un condominio cerca de La Sabana que requirió la presencia de la Fuerza Pública.
Batista marca la cancha y no tolerará indisciplina de nadie: "Eso no lo negocio"
El nuevo seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista, dejó claro que no tolerará indisciplina en su etapa en la Tricolor.
Batista fue enfático en que hay calores que "no negocia" y que para ser jugador de Selección "hay que serlo dentro y afuera".
"Sí, Alejandro (Bran) estaba en consideración (para ser convocado), todos conocemos los hechos que han pasado y bueno... decidí que él ahora no esté, lógicamente a futuro hablaré con él, tiene condiciones.
"Se lo dije al grupo que estuve esta semana y lo voy a decir la semana que viene, para ser jugador de selección hay que serlo adentro y afuera de la cancha, eso no lo negocio, sea quien sea", comentó Batista.