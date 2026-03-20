La Sele será protagonista en despedida de Colombia rumbo al Mundial

La Selección de Costa Rica será invitada para la despedida de Colombia para la Copa del Mundo. El partido será el 29 de mayo en el Estadio Nemesio Camacho, conocido como El Campín, en Bogotá.

Así lo dio a conocer, este viernes, en conferencia de prensa Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Incluso, Jesurún destacó que aún las entradas no están disponibles para e l público, debido a que será un juego a reventar por el significado que tendrá.

“Para ese partido apenas estamos escogiendo operador, es Tu Boleta, pero no hay boletas aún a la venta, eso es imposible. El rival es Costa Rica”, dijo Jesurún.

Con esto se confirma un cuarto partido para el seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista.

Batista y compañía enfrentarán a Jordania e Irán, el 27 y 31 de marzo, respetivamente.

Además, a Colombia el 29 de mayo y el 10 de junio contra Inglaterra en Estados Unidos.



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