Fernando Batista es implacable con indisciplina: Alejandro Bran ausente de La Sele

Contrario a lo que sucedió cuando el mexicano Miguel "El Piojo" Herrera era seleccionador nacional y convocó a Creichel Pérez cuando incluso la Liga tomó medidas tras un hecho de indisciplina, el nuevo seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista, no convocó a Alejandro Bran.

Bran tuvo un altercado este jueves en un parqueo de un condominio cerca de La Sabana que requirió la presencia de la Fuerza Pública.

Según constató Teletica.com tras consulta a varias fuentes independientes entre sí, Bran fue uno de los jugadores que fueron separados del primer equipo de forma provisional del primer equipo de Alajuelense y entrenará con la Sub-21. Al igual que Kenneth Vargas.



Los futbolistas que sí estarán en los partidos de la Selección Nacional contra Jordania e Irán, el 27 y 31 de marzo, respectivamente, son:

​

Los partidos

Los compromisos se realizarán Mardam Sports Complex, con gramilla natural y una capacidad para 7.938 espectadores.



27 de marzo, Jordania vs Costa Rica 11 a. m.

31 de marzo, República Islámica de Irán vs Costa Rica 7 a. m.

La selección nacional saldrá en diferentes vuelos durante este domingo y lunes, y el martes estarán uniéndose los legionarios.

