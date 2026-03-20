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Fernando Batista es implacable con indisciplina: Alejandro Bran ausente de La Sele
Batista marca la cancha y no tolerará indisciplina de nadie: "Eso no lo negocio"
El nuevo seleccionador nacional fue enfático en que no negocia códigos disciplinarios en la Tricolor.
El nuevo seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista, dejó claro que no tolerará indisciplina en su etapa en la Tricolor.
Batista fue enfático en que hay calores que "no negocia" y que para ser jugador de Selección "hay que serlo dentro y afuera".
"Sí, Alejandro (Bran) estaba en consideración (para ser convocado), todos conocemos los hechos que han pasado y bueno... decidí que él ahora no esté, lógicamente a futuro hablaré con él, tiene condiciones.
"Se lo dije al grupo que estuve esta semana y lo voy a decir la semana que viene, para ser jugador de selección hay que serlo adentro y afuera de la cancha, eso no lo negocio, sea quien sea", comentó Batista.
El entrenador dejó muy claro que "hay conductas, reglamentos" que cumplir por parte de los futbolistas que aspiren a estar en la Tricolor.
Por último, Batista también afirmó que hablará con Bran y no le cerró la puerta del todo: "Seguramente, si él (Bran) corrige estas cosas va a tener la oportunidad".
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Contrario a lo que sucedió cuando el mexicano Miguel "El Piojo" Herrera era seleccionador nacional y convocó a Creichel Pérez cuando incluso la Liga tomó medidas tras un hecho de indisciplina, el nuevo seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista, no convocó a Alejandro Bran.
Bran tuvo un altercado este jueves en un parqueo de un condominio cerca de La Sabana que requirió la presencia de la Fuerza Pública.