Exfigura de La Sele ante eventual regreso de Keylor y Celso: "Es hora de que se hagan a un lado"

Keylor Navas y Celso Borges han dejado la puerta abierta a la Selección Nacional, pese a que ya se habían retirado de la Tricolor.

El primero en hacerlo fue Keylor, pero ahora también fue el turno del volante.

“Para nadie es un secreto que la Selección es la Selección. Yo había tomado una decisión de estar fuera de la Selección; estaba pasando una etapa complicada y difícil de mi vida... Pero no sé los planes que tiene el entrenador y demás. Si me llama y hablamos, pues lo haremos y veremos qué pasa”, explicó el portero del Newell’s Old Boys de Argentina, en entrevista con La Nación.

Por su parte, Celso comentó el pasado fin de semana: "Cuando yo tomé la decisión, la tomé muy tranquilo consciente de lo que significada, si algún día quieren hablar conmigo y ver qué pasa, atiendo el teléfono, por supuesto, no ha sido el caso y no fue antes, entonces por eso tomé una decisión de esas y con total tranquilidad, si quieren hablar conmigo, vengan, si no yo ya tomé la decisión".

Keylor anunció su retiro el 23 de mayo del 2024, mientras que Borges lo hizo el 15 de marzo del 2024, cuando el seleccionador nacional era el argentino Gustavo Alfaro.



Ahora bien, repasadas sus declaraciones, en Teletica.com le consultamos a Carlos Hernández sobre su pensamiento. El Zorro es característico por decir lo que piensa de una manera clara, contundente y lo más importante: sin rodeos.

"A mí me parece que si Keylor ya él tomó la decisión de no seguir en la selección, debería ser consecuente con las decisiones que toma, primero porque hoy tenemos un portero que es garantía en el arco, que lo está haciendo bien en Portugal y sería cortarle las alas a Patrick Sequeira", comentó El Zorro.

Además, el mundialista de Alemania 2006 aseguró que "no se vería bien, me parece que primero la culpa sería del nuevo entrenador, El Piojo Herrera estaría haciendo mal en querer llamar jugadores que ya no están para la selección".

Un punto que desarrolló Hernández fue que el cambio generacional ya es una realidad en La Sele y que fue algo que costó.

"Ya se hizo el recambio, ya se sufrió y ahora volver otra vez a algo que nos costó bastante hacerlo, me parece que no es lo correcto. A mi parecer Keylor debería hacerse a un lado, a no ser que vaya a querer estar y ser banca de Patrick Sequeira que lo dudo mucho, en lo personal me parece que no debería estar, porque él tomó una decisión que él la pensó y había hablado con la familia, como él mismo dijo, ya se hizo a un lado y sería injusto con Patrick porque le estarían cortando las alas".

A Hernández también se le consultó sobre Celso y respondió con un punto de vista similar.

"Me parece que igual, la gente tiene que entender, no tenemos nada en contra de ellos, nos dieron demasiado en Selección, han sido referentes por muchos años, han puesto en alto la camiseta de la Selección, pero me parece que ya... es hora que se hagan a un lado", añadió.

En criterio de Hernández, la Tricolor tiene material ya para suplir a estos jugadores y que han salido como respuesta a un cambio generacional tras esas renuncias.

"Ya el recambio se hizo, costó, sufrimos, recibimos palo como decimos popularmente, hoy la Selección tiene jugadores que le pueden hacer frente y que tienen que irse haciendo un nombre en la Tricolor, el entrenador debería continuar con ese proceso que se ha traído", concluyó.