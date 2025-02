Celso Borges sobre La Sele: "Si quieren hablar conmigo, vengan"

El capitán de Alajuelense, Celso Borges, de 36 años, respondió de manera directa a la pregunta de si volvería a la Selección Nacional.

Además, reveló por qué se retiró de la Tricolor.

"Me siento halagado que me pregunten, quiero explicarme bien...", comenzó en su respuesta.

Y siguió: "Cuando yo tomé la decisión, la tomé muy tranquilo consciente de lo que significada, si algún día quieren hablar conmigo y ver qué pasa, atiendo el teléfono, por supuesto, no ha sido el caso y no fue antes, entonces por eso tomé una decisión de esas y con total tranquilidad, si quieren hablar conmigo, vengan, si no yo ya tomé la decisión".

Borges se había retirado de la Tricolor el 15 de marzo del 2024, cuando el seleccionador nacional era el argentino Gustavo Alfaro.

Ahora, con el mexicano Miguel El Piojo Herrera el tema de los regresos podrían estar cerca, el primero en el de Keylor Navas y ahora habrá que esperar a ver qué sucede con Celso.