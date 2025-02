Navas confirma secreto a voces, desea regresar a La Sele

Lo que era un secreto a voces, ya no lo es. Keylor Navas quiere regresar a La Selección Nacional.

“Para nadie es un secreto que la Selección es la Selección. Yo había tomado una decisión de estar fuera de la Selección; estaba pasando una etapa complicada y difícil de mi vida... Pero no sé los planes que tiene el entrenador y demás. Si me llama y hablamos, pues lo haremos y veremos qué pasa”, explicó el portero del Newell’s Old Boys de Argentina, en entrevista con La Nación.

Esto ya lo había intuido el seleccionador nacional, Miguel Herrera.

"Es un referente, un jugador importante, no sé por qué tomó la decisión de dar las gracias a selección, pero sé que hoy quiere regresar, quiere estar, iremos a conversar con él", dijo el Pijo el pasado 26 de enero.

Esta misma semana Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol explicó que Herrera viajará a visitar legionarios en marzo, aunque no dio a conocer detalles si viajará a Argentina.

“Bueno, con ese tema de la gira no fue algo que vimos hoy, es algo que ya hemos hablado con Miguel. La íbamos a hacer en estos días, pero por diferentes competencias de los jugadores se decidió postergar. En algún momento en el mes de marzo se va a realizar”, indicó.

Luego de la salida de Keylor del combinado patrio, el puesto ha sido comandado por Patrick Sequeira.