Cinco preguntas con el candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo

Este jueves, Telenoticias le presenta el perfil del candidato a la presidencia Juan Carlos Hidalgo Bogantes.

Estas semblanzas se publican de acuerdo con la posición en la que se ubica la agrupación política que representa en la papeleta.

Para conocer más acerca del aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), por qué quiere llegar a la Presidencia y cuál será su primer decreto resulta electo, le invitamos a observar el video adjunto.

