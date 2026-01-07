Café Política: Juan Carlos Hidalgo

El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, centró su propuesta de campaña en la lucha contra la inseguridad, la reducción de listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y reformas estructurales al Estado, pese a aparecer con apenas un 1% de intención de voto en la más reciente encuesta del CIEP.



Durante la entrevista en el segmento Café Política, de Telenoticias, Hidalgo sostuvo que el dato clave del estudio es el 45% de personas indecisas, y aseguró que la definición electoral se dará en las últimas semanas de la campaña, impulsada por los debates y la presentación de propuestas concretas.



Hidalgo, de 45 años y oriundo de Ciudad Quesada, San Carlos, no ha ocupado cargos públicos, una condición que reconoce, pero que considera compensada por su trayectoria académica y técnica (ver video adjunto en la portada).

Es graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional, cuenta con una maestría en Comercio y Política Pública por la Universidad George Mason y fue analista del Instituto Cato durante 12 años. Además, presidió el PUSC hasta 2025.



Seguridad como prioridad



El aspirante socialcristiano calificó la situación de seguridad como una “amenaza existencial” para el país, tras recordar que Costa Rica acumula más de 3.000 homicidios en los últimos tres años, con un promedio diario de 2,4 asesinatos, de los cuales un 70% estarían vinculados al crimen organizado.



Entre sus principales propuestas destaca un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea para que Europol tenga presencia en Puerto Moín y supervise las exportaciones hacia Europa, con el fin de frenar el tráfico de cocaína. A esto se suma el aumento de 6.500 efectivos para llevar la Fuerza Pública a 20.000 policías y la creación de un Fondo Nacional de Seguridad para financiar equipamiento, tecnología e infraestructura.



Para ese fondo, Hidalgo propone la venta del Banco de Costa Rica (BCR), mediante un fideicomiso cuyos rendimientos se destinarían exclusivamente a seguridad. Aseguró oponerse tanto a nuevos impuestos como a un mayor endeudamiento del país.



Salud, listas de espera y especialistas



En materia de salud, el candidato reconoció la gravedad de las listas de espera, que —según indicó— provocan la muerte de ocho personas al día. Planteó medidas paliativas como jornadas extraordinarias para médicos, fortalecimiento del primer nivel de atención y ampliación de la tercerización de servicios, especialmente en los Ebáis administrados por cooperativas o universidades.



No obstante, identificó la escasez de especialistas como el problema estructural de fondo. En ese sentido, respaldó un proyecto de ley que busca eliminar el “cuello de botella” en la formación de especialistas y facilitar la incorporación de médicos formados en el extranjero, incluyendo costarricenses cuyos títulos hoy no son reconocidos.



Hidalgo evitó comprometer plazos concretos para reducir listas de espera u homicidios, al considerar que fijar metas numéricas sin sustento técnico sería “vender humo”.





Gobernabilidad, Asamblea Legislativa y equipo



Sobre la gobernabilidad, el candidato subrayó que el éxito de un eventual gobierno dependerá del diálogo con la Asamblea Legislativa y, especialmente, del nombramiento de un ministro de la Presidencia con alta capacidad de negociación, figura que calificó como clave para destrabar acuerdos en un Congreso fragmentado.



Defendió además su equipo político, encabezado por Yolanda Fernández, expresidenta de la Cámara de Comercio, como candidata a primera vicepresidenta, y Steven Barrantes, exalcalde de Coto Brus, como segundo vicepresidente. También mencionó figuras como la intelectual Abril Gordienko, el economista Víctor Umaña y exministros como Francisco Chacón y Mariano Guardia.



Respecto a las divisiones internas del PUSC en la actual Asamblea Legislativa, afirmó que trabaja con los diputados y candidatos comprometidos con el plan de gobierno, el cual —según dijo— fue firmado y respaldado por quienes aspiran a una curul.



Pensiones y recursos naturales



En el debate sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), Hidalgo evitó una posición definitiva sobre su entrega total o parcial y propuso la creación de una comisión técnica que analice la sostenibilidad del sistema de pensiones en su conjunto.



Sobre recursos naturales, se mostró a favor de una minería subterránea en Crucitas mediante concesión internacional, para frenar la explotación ilegal, y rechazó la explotación petrolera. Sin embargo, planteó que el país no debería cerrarse al uso del gas natural como fuente de transición energética ante el crecimiento proyectado de la demanda eléctrica hacia 2050.



Llamado final al electorado



En su mensaje final, Hidalgo pidió a los electores analizar quién ofrece la propuesta “más seria y responsable” de cara a las elecciones del 1.º de febrero y aseguró que su candidatura representa una alternativa para enfrentar problemas acumulados durante años sin solución.

