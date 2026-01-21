Rodrigo Chaves a José Aguilar: “Dígame quién los amenazó y yo los destituyo”

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se comprometió a destituir a cualquier persona que haya ejercido algún tipo de presión sobre financistas o colaboradores del Partido Avanza (PA), si su candidato, José Aguilar, revela los nombres y hechos.

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario fue consultado por las denuncias hechas por algunos aspirantes a sucederlo, en el sentido de que desde el Gobierno ha habido amenazas contra integrantes de sus compañas.

"Si tienen miedo, además de comprarse un perrito, ¿por qué no van a las autoridades judiciales a denunciar con nombres, apellidos, hechos, fechas? ¿Cómo es que dicen los abogados? ¿Lugar, modo y tiempo, no? Que denuncien esas cosas en lugar de irse a victimizar en público. "Este señor, José Aguilar, dice que del Gobierno amenazamos a empresas que le quieren dar financiamiento a la campaña. Dígame quién los amenazó y yo los destituyo. Además, eso es delito", dijo el mandatario la tarde de este miércoles.

Para el gobernante, tanto ese candidato, como Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), deben acudir al Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para hacer las denuncias del caso.

Respecto a las declaraciones de Chaves, la campaña de Aguilar anunció que se referirá oportunamente.