Gobierno responde a José Aguilar tras denuncia de supuestas amenazas

El Gobierno de la República reaccionó, la tarde de este lunes, a la denuncia del candidato José Aguilar, sobre presuntas amenazas a sus colaboradores y financistas de parte de la administración de Rodrigo Chaves.

Mediante un breve comunicado, la Casa Presidencial invitó al aspirante del Partido Avanza a probar lo que manifestó durante una entrevista en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio.

"Preocupa que un candidato presidencial desconozca principios básicos sobre funcionamiento del Estado costarricense. El Poder Ejecutivo no tiene la potestad de cerrar negocios por 'capricho' ni de forma arbitraria. "Si el candidato tiene pruebas, que las presente. Si no, que deje de mentir", dice la nota de prensa.

Aguilar aseguró que colaboradores y financistas han recibido llamadas que han buscado disuadirlos a participar y apoyar su campaña, al hacérseles ver eventuales repercusiones.

Los mensajes denunciados por el aspirante advierten sobre inspecciones a negocios por parte de la Dirección General de Tributación, del Ministerio de Hacienda, o de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).