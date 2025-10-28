Volodimir Zelenski pide apoyo a Europa para "dos o tres años" más de combates con Rusia

El presidente Volodimir Zelenski afirmó que Ucrania necesitará apoyo financiero europeo para combatir a las fuerzas invasoras rusas "dos o tres años" más.

"Enfaticé de nuevo este punto a todos los dirigentes europeos. Les dije que no vamos a combatir durante décadas, pero deben mostrar que por un tiempo podrán suministrar apoyo financiero estable a Ucrania", declaró Zelenski el martes.

"Es por eso que tienen en mente este programa, dos o tres años", declaró Zelenski en referencia a la propuesta de la Comisión Europea de descongelar gradualmente activos rusos para financiar a Ucrania.

Kiev ha dependido del apoyo militar y financiero de sus aliados extranjeros para enfrentar al ejército ruso, que invadió a Ucrania en febrero de 2022.

Los gobernantes de la Unión Europea encargaron la semana pasada a la Comisión Europea plantear opciones para financiar a Ucrania otros dos años, dejando abierta la puerta a un préstamo utilizando los miles de millones de euros en recursos estatales rusos que el bloque ha congelado.

"Si la guerra termina en un mes, gastaremos este dinero en la recuperación. Si no termina en un mes, sino después de un tiempo, lo gastaremos en armas. Simplemente no tenemos otra opción", sostuvo Zelenski.

También urgió al presidente estadounidense Donald Trump a presionar a su colega chino, Xi Jinping, para cortar su apoyo a Rusia cuando los dos gobernantes se reúnan el jueves en Corea del Sur.

"Creo que estae puede ser una las acciones fuertes [de Trump], especialmente si (...) China está dispuesta a reducir la importación" de productos rusos, comentó Zelenski a periodistas.

Trump impuso sanciones a dos empresas petroleras rusas y ha urgido a los compradores de productos energéticos rusos, en especial China e India, suspender esas compras.

Zelenski reconoció que las fuerzas rusas se han afianzado en la ciudad oriental ucraniana de Pokrovsk, un antiguo centro ferroviario que Moscú pasó un año intentando tomar.

