Venezuela: al menos 235 muertos y 4.300 heridos tras terremotos

Llega a Venezuela alto mando militar de EE.UU. para "supervisar" el apoyo a tareas de rescate

Venezuela, la búsqueda contrarreloj de sobrevivientes

Equipos internacionales llegan a Venezuela para unirse a la búsqueda desesperada de supervivientes

Rescatistas y voluntarios buscaban en la oscura madrugada del viernes (26.06.2026) entre los escombros a supervivientes del doble terremoto que dejó al menos 235 muertos en Venezuela, adonde empezaron a llegar los primeros refuerzos internacionales.



Rescatistas de El Salvador y de México ya aterrizaron en Caracas. Medios venezolanos también informaron de la llegada de equipos e insumos procedentes de Chile y Suiza.



Tras la promesa del presidente Donald Trump de ayudar a sus "nuevos y grandes amigos", Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela.



La mayor parte de los países de América Latina también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda. Otras naciones como España, Alemania, Italia, China e India también prometieron mandar equipos. (afp, efe)

Llega a Venezuela alto mando militar de EE.UU. para "supervisar" el apoyo a tareas de rescate

Un general del Comando Sur (Southcom) de Estados Unidos llegó a Caracas para "supervisar" el apoyo de Washington a Venezuela tras el doble sismo que dejó al menos 235 muertos, indicó el ejército norteamericano.

El mayor general de los Marines Kevin J. Jarrard, máximo representante del Southcom en el terreno, "está trabajando estrechamente con sus socios para planificar, coordinar y dirigir" las operaciones del ejército estadounidense a fin de salvar vidas y prestar "asistencia humanitaria en las zonas afectadas", según un comunicado oficial.



El Comando Sur, precisó, operará en el país suramericano después de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez "pidiera formalmente ayuda a Estados Unidos tras los terremotos" del miércoles. (afp, el nacional)

A más de 24 horas de los terremotos en Venezuela: al menos 235 muertos y 4.300 heridos

Al menos 235 muertos y 4.300 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela pasadas las 24 horas de dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y al estado cercano La Guaira, mientras continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes y el Gobierno sigue evaluando los daños materiales.

Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno.

Solo en La Guaira más de 100 edificios colapsaron, mientras se mantiene la movilización de más de 100 equipos de maquinaria pesada para las labores de recuperación de personas que se encuentran atrapadas y se espera el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones para este viernes.

Al margen de la movilización anunciada por el Gobierno, miles de civiles venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas, también han organizado recolecciones de insumos y traslados de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira.