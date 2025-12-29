Trump dice que acuerdo con Ucrania está "más cerca que nunca" sin anunciar avances

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que se está "más cerca que nunca" de un acuerdo para finalizar la invasión de Rusia en Ucrania, pero no anunció avances sobre la sensible cuestión territorial tras nuevas conversaciones con los líderes de Moscú y Kiev.

Trump, quien había prometido terminar con el conflicto entre Ucrania y Rusia en el primer día de su segundo mandato, iniciado hace casi un año, dijo que en unas semanas se sabrá si es posible poner fin a la guerra que ha causado decenas de miles de muertes desde febrero de 2022.

En una intensa ronda diplomática antes de Año Nuevo, Trump recibió al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Florida, donde ambos se reunieron con sus principales asesores durante un almuerzo el domingo, un día después de que Rusia lanzara nuevos ataques masivos contra zonas residenciales de Kiev.

Al igual que en el último encuentro de Trump con Zelenski en octubre, el presidente ruso, Vladimir Putin, también habló poco antes por teléfono con el mandatario estadounidense, quien inmediatamente insistió en que Moscú se toma la paz "muy en serio".

"Probablemente estamos más cerca que nunca con ambas partes", dijo Trump junto a Zelenski en el salón de té de su residencia de Mar-a-Lago. "Todos quieren que esto termine", agregó.

Tras sus conversaciones, Zelenski y Trump mantuvieron una teleconferencia con los líderes europeos, quienes temen una decisión que pueda envalentonar a Rusia.

Zelenski dijo que él y los líderes europeos podrían regresar juntos para conversar con Trump en Washington en enero.

El presidente ucraniano mantuvo una actitud sumamente cortés durante toda su visita, consciente de la desastrosa reunión en la Casa Blanca el 28 de febrero pasado, en la que Trump y el vicepresidente JD Vance lo reprendieron públicamente por no mostrarse lo suficientemente agradecido con Estados Unidos.

La cuestión territorial

Pese a su optimismo, Trump dio pocos detalles sobre los avances que mencionó y, en cambio, reiteró sus quejas contra su predecesor Joe Biden, quien destinó miles de millones de dólares a la defensa de Ucrania, y habló de su buena relación con Putin.

Trump reconoció el persistente desacuerdo entre Kiev y Moscú sobre el territorio.

El plan actual, revisado tras semanas de intensas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, detendría la guerra en las líneas del frente actuales en la región del Donbás y establecería una zona desmilitarizada. Pero Rusia ha exigido desde hace tiempo concesiones territoriales.

"Está sin resolver, pero se está avanzando mucho. Es un asunto muy difícil, pero creo que se resolverá", declaró Trump sobre el Donbás, y también se ofreció dirigirse al Parlamento ucraniano para promover su plan de paz, una idea que Zelenski acogió con rapidez.

El presidente ucraniano ha mostrado apertura al plan revisado de Washington, lo que supone el reconocimiento más explícito hasta la fecha por parte de Kiev de posibles concesiones territoriales, aunque los votantes ucranianos tendrían que aprobarlo en un referéndum.

Rusia, por el contrario, no ha mostrado señales de compromiso, ya que ve con optimismo los avances logrados a lo largo de cuatro años contra las férreas defensas ucranianas.

Antes de la reunión en Mar-a-Lago, el Kremlin instó a Ucrania a "tomar una decisión valiente" y aceptar retirar sus tropas de la región oriental del Donbás para "poner fin" a la guerra, y presentó a los líderes europeos como un obstáculo para la paz.

"Para poner fin (al conflicto), Kiev debe tomar una decisión valiente. Sería sensato tomar sin demora esta decisión sobre Donbás", declaró a periodistas el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

"90%" acordado por Ucrania

Los asesores de Trump habían barajado anteriormente la idea de ofrecer garantías de seguridad similares a las de la OTAN a Ucrania, lo que en teoría significaría que los miembros de la alianza responderían militarmente si Rusia ataca de nuevo.

Zelenski incluso dijo que el marco de paz planteado por Trump estaba "acordado al 90%" y que las "garantías de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania" estaban "100% acordadas".

Señaló que ambas partes seguían ultimando un "plan de prosperidad" para Ucrania, así como los siguientes pasos en las conversaciones.

Rusia, sin embargo, ha rechazado firmemente hasta ahora de forma cualquier ingreso de la exrepública soviética en la OTAN.

En su último ataque con drones y misiles, Rusia dejó sin electricidad y calefacción a cientos de miles de residentes en plena ola de frío.

"Si las autoridades de Kiev no quieren resolver este asunto pacíficamente, solucionaremos todos los problemas que tenemos por la vía militar", advirtió Putin el sábado.

