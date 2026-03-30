Trump contempla "tomar el petróleo" de Irán

España cierra espacio aéreo a aviones de EE.UU. en guerra con Irán

Trump consideraría la incautación por la fuerza de uranio enriquecido de Irán

Trump contempla apoderarse de la isla de Jarg y "tomar control" del petróleo iraní

Trump dice que Irán permitirá paso a 20 petroleros por Ormuz

España cierra espacio aéreo a aviones de EE.UU. en guerra con Irán

El Gobierno de España ha ordenado el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación militar contra Irán, que ha originado una grave crisis bélica en el Medio Oriente desde el pasado 28 de febrero.

España tampoco permite el uso de sus bases aéreas de Rota y Morón por parte de aviones norteamericanos ni autoriza a las aeronaves destacadas en terceros países europeos a usar el espacio aéreo español, según publica este lunes (30.03.2026) el periódico El País y confirmaron fuentes de Defensa.

Esta prohibición afecta solo a las operaciones aéreas militares y no a los vuelos comerciales, precisaron a la agencia EFE fuentes del gestor español de navegación aérea Enaire.

Pakistán será anfitrión de negociaciones entre Irán y EE. UU.

"Hice hincapié en la necesidad de realizar esfuerzos colectivos para poner fin urgentemente a las hostilidades, las cuales están causando una grave pérdida de vidas, así como daños económicos y materiales, no solo en Irán, sino en varios países musulmanes hermanos", escribió en X, a primera hora del lunes, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, tras reunirse en Islamabad con los ministros de Exteriores de Arabia Saudita, Turquía y Egipto.

Islamabad acogió a los ministros de Exteriores de la región para mantener conversaciones destinadas a desescalar la guerra. Según el comunicado oficial de cierre de la Cancillería paquistaní, tanto Teherán como Washington han expresado formalmente su "confianza en Pakistán para facilitar las conversaciones". El documento confirma que Islamabad será el anfitrión de estos encuentros "en los próximos días" con el fin de alcanzar un acuerdo "integral y duradero".

Sharif destacó que Pakistán mantiene una "relación muy importante con los Estados Unidos" y que su Gobierno ha estado activamente involucrado con el liderazgo estadounidense para forzar una desescalada. Además, en una reunión privada con el ministro saudí, Faisal bin Farhan, Sharif reiteró su "solidaridad inquebrantable" con el Reino y valoró su moderación ante los ataques sufridos desde el pasado 28 de febrero.

Pakistán se prepara ahora para coordinar la logística del encuentro entre los representantes de Irán y Estados Unidos. "Pakistán requerirá de las oraciones y el apoyo de toda la comunidad internacional para el éxito de su empeño por alcanzar la paz y poner un fin permanente a esta guerra", concluye el comunicado oficial.

rml (efe, ap)

Trump contempla apoderarse de la isla de Jarg y "tomar control" del petróleo iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que su preferencia en el conflicto con Irán sería "tomar el control del petróleo" del país y dejó abierta la posibilidad de apoderarse de la isla de Jarg, principal terminal de exportación de Irán, en una entrevista con el diario Financial Times, donde también reconoció que una operación de ese tipo implicaría una presencia prolongada sobre el terreno.

Según The New York Times, el Gobierno de Estados Unidos tiene ya más de 50.000 efectivos desplegados en el Medio Oriente, unos 10.000 más de lo habitual.

rml (efe, ap)

Trump buscaría incautar por la fuerza el uranio enriquecido de Iran

El presidente estadounidense Donald Trump estaría considerando una operación militar en Irán para recuperar más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido. Según declaraciones de funcionarios estadounidenses citadas por el Wall Street Journal, el presidente aún no ha tomado una decisión, pues estaría evaluando el peligro potencial para las tropas terrestres.

Esta operación sería una misión compleja y arriesgada, que probablemente requeriría la permanencia de las fuerzas estadounidenses en el país durante varios días o más. Pero, de acuerdo con estas fuentes, Trump se muestra generalmente abierto a la idea, ya que dicha operación militar podría contribuir a su objetivo principal: impedir que Irán desarrolle un arma nuclear.

Antes de que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques aéreos contra Irán en junio del año pasado, bombardeando tres instalaciones nucleares, el país poseía más de 400 kilogramos de uranio con un nivel de pureza del 60%, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Se requiere una pureza superior al 90% para fabricar armas nucleares.

Según el Director General del OIEA, Rafael Grossi, es probable que el uranio altamente enriquecido se encuentre principalmente en túneles subterráneos e instalaciones de almacenamiento en las centrales nucleares de Isfahán y Natanz, ambas bombardeadas por Estados Unidos e Israel en junio del año pasado.

Trump instó a sus asesores a presionar a Irán para que aceptara entregar el material como condición para poner fin a la guerra, según una fuente anónima citada por el Wall Street Journal. Trump dejó claro en conversaciones con sus aliados que los iraníes no podían quedarse con el uranio. También habló de confiscarlo por la fuerza si Irán no accedía a entregarlo en la mesa de negociaciones.



