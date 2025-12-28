Trump asegura que Zelenski y Putin hablan "en serio" sobre el plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró el domingo que los líderes de Ucrania y Rusia están comprometidos seriamente con la paz, en lo que describió como las "etapas finales" de los esfuerzos de Washington por poner fin a la guerra desatada en 2022.

Trump, quien había prometido terminar con el conflicto entre Ucrania y Rusia en el primer día de su segundo mandato en enero, afirmó que no tiene un plazo, pero que busca acelerar el proceso al recibir en Florida al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Al igual que cuando Zelenski se reunió por última vez con Trump en octubre, el presidente ruso, Vladimir Putin, habló poco antes por teléfono con el mandatario estadounidense. De inmediato, Trump expresó nuevas esperanzas de trabajar con Moscú, que ha buscado evitar una mayor presión de los aliados de Ucrania en Washington y Europa.

El renovado tono optimista de Trump se produce a pesar del escepticismo en Europa sobre las intenciones de Putin, después de que Moscú lanzara otro bombardeo masivo en Kiev el sábado, cuando Zelenski viajaba a Florida.

Cuando se le preguntó si Putin estaba comprometido con la paz pese a los ataques, Trump dijo habla "muy en serio" al respecto.

Antes de que comenzaran las conversaciones en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, el presidente estadounidense publicó en las redes sociales que su conversación con Putin fue "muy productiva".

En declaraciones a periodistas junto a Zelenski, quien permanecía un escalón por debajo de él en la entrada, Trump afirmó que un acuerdo incipiente también sería bueno para Ucrania.

"Habrá garantías de seguridad. Serán fuertes", dijo. "Y los países europeos estarán muy involucrados", añadió.

Los asesores de Trump han barajado previamente la idea de ofrecer a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN, lo que significaría en teoría que los miembros de la alianza responderían militarmente si Rusia volviera a atacar.

Rusia exige concesiones

El Kremlin dio una lectura más contundente de las conversaciones de Trump con Putin. Según señaló, el líder estadounidense coincidió en que un simple alto el fuego "solo prolongaría el conflicto", en tanto exigía que Ucrania cediera en materia territorial.

Zelenski ha buscado mostrar su disposición a trabajar dentro de los planes del mandatario estadounidense, pero Putin no ha dado señal alguna de que vaya a aceptarlos.



En su reunión de octubre, Trump rechazó la solicitud de Zelenski de misiles Tomahawk de largo alcance, al tiempo que subrayó que Putin estaba mostrando señales positivas.

Se espera que las conversaciones de Trump con Zelenski duren una hora, tras lo cual ambos prevén mantener una llamada conjunta con los líderes de los principales aliados europeos.

Trump y Putin también tienen programada otra llamada telefónica más tarde el domingo.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, quien participará en la llamada, escribió en X que los ataques rusos contra Kiev fueron "contrarios a las expectativas del presidente Trump y pese a la disposición a hacer concesiones" por parte de Zelenski.

El ataque con drones y misiles contra Kiev la noche del viernes al sábado dejó temporalmente sin electricidad y calefacción a cientos de miles de personas en medio de temperaturas gélidas.

Zelenski muestra apertura

El plan de paz revisado, surgido de semanas de intensas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, detendría la guerra a lo largo de las líneas del frente actuales y podría exigir que Ucrania retire tropas del este, permitiendo la creación de zonas desmilitarizadas de amortiguamiento.

El texto contiene el reconocimiento más explícito hasta ahora por parte de Kiev de posibles concesiones territoriales. Pero no contempla que Ucrania se retire del 20% de la región oriental de Donetsk que aún controla, que es la principal exigencia territorial de Rusia.

Zelenski fue cuidadoso en mantener un tono positivo al reunirse con Trump. "Es muy importante que nuestros equipos hablen de estrategia", dijo.

Luego, ambos líderes ingresaron al comedor del presidente rodeados de sus principales asesores, mientras Trump pedía a la prensa que se retirara y anunciaba que irían a almorzar.

Rusia ha acusado a Ucrania y a sus aliados europeos de intentar "torpedear" un plan previo, mediado por Estados Unidos, para detener los combates.

Los recientes avances de Rusia en el campo de batalla, como la captura de otras dos localidades en el este de Ucrania, anunciada el sábado, son vistas como un fortalecimiento de la posición de Moscú en las negociaciones de paz.

"Si las autoridades de Kiev no quieren resolver este asunto pacíficamente, solucionaremos todos los problemas que tenemos por la vía militar", advirtió Putin el sábado.