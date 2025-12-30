Taiwán considera que las maniobras chinas cerca de sus costas fracasaron

Taiwán consideró que las maniobras militares chinas del lunes y martes, para simular el bloqueo marítimo de esa isla de régimen democrático, fracasaron, a pesar del despliegue por parte de Pekín de decenas de aviones de combate y buques.



Reconocida solo por una docena de países, Taiwán dispone de gobierno, ejército y moneda propia y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de armamento y seguridad. Sin embargo, Pekín la considera parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar su control.



"En cuanto a su intención de imponer un bloqueo, creo que nuestra Guardia Costera ya dejó claro específicamente que este bloqueo, en esencia, no se produjo", dijo a los periodistas Hsieh Jih-sheng, subjefe del Estado Mayor de Inteligencia del Ministerio de Defensa taiwanés.



Poco antes, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, aseguró en Facebook que con sus maniobras China "socava deliberadamente la estabilidad regional con su intimidación militar" y condenó su realización como "una provocación flagrante contra la seguridad regional y el orden internacional".



No obstante, prometió que la isla no "agravará las tensiones".



La Unión Europea, Alemania y Francia expresaron el martes por separado su preocupación y manifestaron su apoyo a la "estabilidad" internacional.



"La paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán son de importancia estratégica para la seguridad y la prosperidad regionales y mundiales", afirmó Anitta Hipper, portavoz de la diplomacia europea, quien pidió a Pekín que actúe con "moderación".



- 130 aviones y 50 buques -



Periodistas de la AFP en Pingtan, una isla china cercana a Taiwán, observaron una andanada de cohetes que estallaron en el aire alrededor de las 09H00 locales (01H00 GMT), dejando estelas de humo blanco y un gran estruendo mientras surcaron los cielos.



Turistas corrieron a barricadas de madera para grabar los proyectiles. Chen, una visitante de 63 años, dijo a la AFP que espera que "el resultado final" sea una "unificación pacífica".



Durante la operación, el Ejército Popular de Liberación (EPL) chino reportó en comunicado que "las fuerzas terrestres del Comando de Teatro Oriental del EPL efectuaron maniobras con fuego real de largo alcance en las aguas al norte de la isla de Taiwán y alcanzaron el efecto deseado".



De su parte, el Ministerio de Defensa taiwanés dijo haber detectado 130 aviones militares chinos y más de 50 buques chinos cerca de la isla.



Se trata del mayor número de aviones chinos avistados en un solo día desde el 15 de octubre de 2024.



Las autoridades taiwanesas contabilizaron además un total de 27 cohetes lanzados por Pekín.



El EPL reportó que los simulacros en aguas al norte y sur de Taiwán probaron "la capacidad de coordinación mar-tierra y de bloqueo y control integrados" en infraestructuras clave como puertos.





- "Provocaciones" -



Las maniobras suceden luego de que Washington anunciara la venta de un nuevo paquete de armas a Taipéi y de declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en las que sugirió responder militarmente en caso de una agresión de Pekín contra esa isla vecina.



"El mensaje principal de China es una advertencia a Estados Unidos y Japón para que no intenten intervenir si el PCC (Partido Comunista Chino) utiliza la fuerza contra Taiwán", explicó a la AFP Chieh Chung, experto militar de la Universidad Tamkang de la isla.



El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, advirtió este martes que su país responderá "enérgicamente" a las ventas de armamento.



"En respuesta a las continuas provocaciones de las fuerzas independentistas de Taiwán y a la venta a gran escala de armas estadounidenses a Taiwán, debemos, por supuesto, oponernos con firmeza y contrarrestarlas enérgicamente", dijo el ministro en un discurso.



Su vocero, Lin Jian, calificó los ejercicios como "una medida necesaria para defender la soberanía nacional y la integridad territorial".





- "¿Guerra? Imposible" -



Esta es la sexta ronda importante de ejercicios de China alrededor de la isla desde 2022, cuando una visita a Taiwán de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, enfureció a Pekín.



El presidente estadounidense, Donald Trump, negó el lunes estar preocupado por las maniobras chinas y restó importancia a la posibilidad de una invasión de Taiwán, al asegurar que no cree que su homólogo, Xi Jinping, "vaya a hacerlo".



Muchos taiwaneses de a pie reaccionaron con aplomo.



"Ha habido tantos simulacros como este a lo largo de los años que ya estamos acostumbrados", dijo Chiang Sheng-ming, un pescador de 24 años, en un mercado de Taipéi.



"¿Guerra? Imposible. Solo son amenazas", añadió Tseng Chang-chih, un vendedor de frutas de 80 años.



El regulador aéreo de Taiwán afirmó que los ejercicios afectaron más de 850 vuelos, mientras las autoridades reportaron perturbaciones en las rutas navales.

