Soldado israelí a ticos: “No hay cosa más trágica para una sociedad que vivir una guerra”

Tel Aviv-Yafo, Israel | Un soldado israelí, quien habla español, conversó con Teletica.com y quiso enviar un mensaje, desde su país, a todos los costarricenses que no tienen idea de lo que es vivir en guerra.

“Ticos, les deseo que nunca en su vida vean un tanque o un arma de guerra, porque no hay cosa más trágica para una sociedad que vivir una guerra, la guerra es un mal que no queremos tener; pero, felizmente, acá en el Medio Oriente, se puede entender aquella frase romana, que hay zonas en el mundo que el que quiera la paz debe prepararse para la guerra: este un momento de guerra, un momento trágico, esperemos que pase rápido y que pronto podamos llegar a vivir en paz, con todos los pueblos de esta zona”, dijo Ronny Kaplan.

“Ustedes no se si escucharon en el teléfono un audio de uno de estos combatientes, que le decía a su papá y a su mamá que mató a seis judíos y a seis judías y la mamá, llorando, al otro lado del teléfono, como si hubiese llegado la graduación de la educación de su hijo”, agregó.

Pelea para que sus hijos no sean soldados

“Estoy vestido de soldado, estoy vestido de verde, para que mi hijo y mis hijas no tengan que estar vestidas de verde. La razón del odio es el desconocimiento, la razón del odio es la demonización, el doble estándar, ver al otro como otro que no tiene valor, como otro infiel, mientras que la única forma que tenemos de salvar a nuestros países, de salvar nuestras sociedades, de vivir en sociedades multiculturales, es entender que vos, en tu identidad, tenés dignidad, la dignidad está en cada uno de nosotros, mientras que el mundo nos divide en buenos y malos, todos somos dignos de estar acá, pero cuando estás con otro que no reconoce tu existencia, en ese mismo momento aparece la guerra, ese es el fenómeno cultural que llevó a Hamás a declarar la guerra a Israel el 7 de octubre”, concluyó.