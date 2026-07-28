Sismo en Japón: heridos y personas atrapadas en centro comercial

El terremoto en Japón provocó fuertes temblores y decenas de miles de edificios quedaron sin luz. Al menos 50 personas fueron trasladadas al hospital con heridas, informó la cadena NHK, que también señala que 12 viviendas se han derrumbado. En cuatro de ellas había personas atrapadas.

La primera ministra, Sanae Takaichi, ha indicado que "hay varias personas heridas". "En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios, además carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios", agregó.

Por otro lado, la televisión NHK informa de que "varias personas" quedaron atrapadas en un centro comercial afectado por el potente sismo, luego de que un piso se desplomara.

La policía dijo previamente que había recibido reportes sobre lo que sonó como una explosión en el Aeon Mall, en la ciudad de Kumamoto, sin que se informara de daños o víctimas.

Sin anomalías en centrales nucleares

Unos 45.060 hogares e instalaciones se encuentran sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power.

En cuanto a las centrales nucleares de la región, de momento no se ha detectado ninguna anomalía, ha informado la Autoridad Japonesa de Regulación Nuclear.

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