Sismo de magnitud 6,6 en las costas de la isla indonesia de Sumatra

Un terremoto de magnitud 6,6 sacudió este viernes la costa oeste de la isla indonesia de Sumatra, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).



El sismo se produjo a las 12H30 locales (06H30 GMT), cerca de la isla de Nias y provocó el pánico entre su población, pero no causó víctimas ni daños materiales de importancia, dijo el portavoz de los socorristas de Nias, Agus Wibisono.



"He contactado con los socorristas en el sur y oeste de Nias y están bien. No hay víctimas ni daños", dijo Wibisono a la AFP.



El archipiélago indonesio se encuentra en una zona de una gran actividad sísmica, por encontrarse en el denominado "Cinturón de fuego" del Pacífico, zona de choque de placas tectónicas.





